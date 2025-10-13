Всички страни членки на Европейския съюз започнаха да въвеждат специална нова цифрова система за влизане и излизане от външните граници на блока, съобщава Reuters. Днес, като част от Шенгенското пространство, случващото се касае България заради нейните останали граници със Сърбия, Северна Македония и Турция, които не са част от блока.

Системата за влизане/излизане (СВИ) изисква от пътуващите да се регистрират на граничните пунктове на държава от ЕС, като сканират паспорта си, вземат пръстови отпечатъци и правят снимки - тя ще бъде въведена в рамките на шест месеца и е насочена към граждани на държави извън Евросъюза, които посещават Шенгенското пространство за кратки периоди - до 90 дни в рамките на всеки 180 дни.

До 9 април 2026-а година всички външни граници на ЕС ще бъдат оборудвани с модерна технология, която ще замени досегашното ръчно подпечатване на паспортите с цифрова регистрация.

Шест месеца за адаптация

Ето още детейли. Гражданите извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото си влизане в Шенгенското пространство - всички страни членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Последващите пътувания ще изискват само биометрична проверка на лицето. Системата трябва да заработи напълно, като печатите в паспорта ще бъдат заменени с електронни записи, на 10 април 2026 г.

"Всеки гражданин на трета страна, който пристига на външна граница, ще премине през проверка на самоличността, проверка за сигурност и регистрация в базите данни на ЕС", коментира в изявление, цитирано от Reuters, европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

Основните цели на СВИ:

намаляване на времето за граничните проверки и подобряване на качеството им чрез автоматично изчисляване на разрешения период за престой на всеки пътник;

гарантиране на системното и надеждно идентифициране на лицата, надвишили разрешения срок на престой;

засилване на вътрешната сигурност и подпомагане на борбата с тероризма чрез предоставяне на достъп на правоприлагащите органи до справките за минали пътувания.

Източник: iStock Images

Събиране на биометрични данни за по-голям контрол

Както вече споменахме, новата система ще събира паспортни и биометрични данни, сред които снимка и пръстови отпечатъци, както и точните дати на влизане и напускане на територията на ЕС. При повторни посещения обаче проверките ще се извършват автоматизирано и значително по-бързо.

Основната цел е да се подобри мониторингът на престоя и да се предотвратят злоупотреби с документи и самоличност, съобщават европейските власти, цитирани от световните агенции. Очаква се това да улесни работата на граничните служби и да ускори преминаването през контролно-пропускателните пунктове.

Първият ден на новата система

Неделя, 11 октомври, 2025-а година. На граничния пункт Баяково между Сърбия и съседна Хърватия, която е държава членка на ЕС и на Шенген, стотици хора, много от които сърби, чакаха на опашка в колите си в около 20 минути, преди да влязат в кабините за снемане на пръстови отпечатъци и сканиране на лица.

"Има пет отворени ленти, така че ни отне около 20 минути на опашка и около две минути (в кабината) за всеки от петимата от колата", казва Далибор Вранич от Сърбия.

Всяка държава членка на ЕС ще решава сама къде първо да приложи системата. Това важи и за България.