При новото политическо разпределение в Чехия изглежда все по-малко вероятно страната да се присъедини към еврозоната в обозримо бъдеще, пишат местни медии. Въпреки че делът на транзакциите в евро в чешката икономика расте, повечето партии, спечелили парламентарно представителство, не подкрепят въвеждането на единната европейска валута.

Настоящото правителство вече постави въпроса "на пауза" през миналата година, като остави решението за следващия кабинет. Новоизбраните политически сили, сред които движението ANO на бившия премиер и известен бизнесмен Андрей Бабиш, коалицията Spolu, SPD и Motoristé, са категорични, че Чехия трябва да запази короната.

"Чешката крона е ключът към нашия икономически суверенитет", заявиха от ANO в предизборната си програма, като обещаха, че няма да предприемат никакви стъпки към въвеждането на еврото.

Бизнесът обаче гледа различно

Въпреки политическата съпротива, големите чешки компании от години подкрепят приемането на еврото. Според тях това би повишило конкурентоспособността и би улеснило международните инвестиции.

Еврото се използва от 20 от 27-те държави членки на ЕС - общо около 350 милиона души. Чешката novinky.cz дава за пример България, която се очаква да се присъедини към еврозоната през януари 2026 г. Медията припомня, че Чехия все пак е поела ангажимент да въведе еврото още при присъединяването си към Съюза през 2004-та, но оттогава темата остава "жертва" на политически решения.

Все пак, победителят на изборите Андрей Бабиш подчерта, че няма намерение да изважда страната от ЕС или НАТО. "Нашата ориентация беше ясна още по време на моето предишно правителство. Бяхме сред най-критичните към Москва", заяви той пред изданието Echo24.

Напускащият премиер Петър Фиала (ODS) предупреди, че поставянето под въпрос на членството в ЕС и НАТО застрашава сигурността на страната: "Всеки, който подлага на съмнение тези ангажименти, подлага на риск бъдещето на Чехия като безопасна и свободна държава."

Промяна в стила, но не и в посоката

Политически наблюдатели в Прага и Брюксел са единодушни, че новото правителство вероятно ще промени тона, но не и посоката на чешката външна политика.

"Обществото поиска различен стил на управление, но не и отклонение от западната ориентация", коментира Мартин Вокалек от мозъчния тръст Europeum.

Белгийският политолог Жан-Мишел Де Вале от университета ULB добавя, че Бабиш е прагматик, а не идеологически евроскептик. "Той ще търси баланс между националните интереси и отношенията с Брюксел", смята експертът.