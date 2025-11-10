След близо два и половина века добив на черни въглища, Чехия се подготвя да сложи край на една индустриална ера, пишат медиите. Последната въглищна мина в страната - ČSM в Стонава, близо до Карвина, ще прекрати дейността си в края на януари 2026 година, потвърди държавната компания OKD.

Както Money.bg писа през април, първоначалните планове предвиждаха последният вагон с въглища да излезе от мината в началото на февруари 2026 г. Сега обаче компанията официално потвърждава, че добивът ще приключи още през януари. С това Чехия ще се присъедини към държавите в ЕС, окончателно изоставили добива на черни въглища.

"От икономическа, кадрова и законодателна гледна точка по-нататъшното разширяване на добива вече няма смисъл. Последният вагон ще бъде изваден от мината на 31 януари", заяви изпълнителният директор на OKD Роман Сикора.

Край на една епоха

Мината ČSM е последният активен обект на OKD - наследник на някогашния минен гигант, който в продължение на десетилетия осигурява основното гориво за чешката индустрия. Решението за затваряне идва в контекста на намаляващите цени на въглищата и слабия интерес на пазара, както и на нарастващите разходи по опазване на околната среда.

OKD обяви, че е предвидила значителни средства за социални плащания и ликвидационни дейности. Според данни на компанията общият размер на разходите достига около €185 милиона. Над €52 милиона от тях са предназначени за социалната програма за служителите.

Източник: OKD

Миньорите, които ще прекратят работата си, ще получат обезщетение в размер на 11 средни месечни заплати, а други ще бъдат пренасочени към дейностите по техническа ликвидация на мината, които ще продължат до 2028 г.

В момента OKD има около 3300 служители, от които 2300 са постоянни. Очаква се приблизително 600 души да продължат работа по закриването и обезопасяването на съоръженията.

През пролетта, министърът на финансите Збинек Станжура посочи, че решението за удължаване на добива до 2026 г. се е оказало правилно. "През тези 3 години успяхме да извлечем 3,5 милиона тона въглища и да осигурим плавен преход за служителите и региона", заяви той.

OKD е изцяло държавна собственост чрез дружеството Prisko, което пое управлението след финансовите проблеми и фалита на предишните собственици. След окончателното затваряне на мината ČSM, компанията ще се насочи към нови дейности, свързани с рекултивация и управление на минни имоти.