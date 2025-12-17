Чешката икономика се подготвя за по-силен растеж през следващата година, движен основно от потреблението на домакинствата и очакваното размразяване на корпоративните инвестиции. Наред с оптимизма обаче се появяват и сериозни инфлационни рискове, като част от тях идват от фискалната политика на новото правителство. Това предупреждение отправи Яромир Шиндел, главен икономист на Чешката банкова асоциация, в интервю за предаването "Дневен ред".

По думите му икономиката на страната ще расте по-бързо през следващата година в сравнение с настоящата. След години на отлагане компаниите са готови да стартират инвестиционни проекти, подкрепени както от вътрешното търсене, така и от по-добрата външна среда.

Високо потребление и високи спестявания

Домакинствата в Чехия харчат повече, отколкото в предишни години. Въпреки това нормата на спестявания остава необичайно висока - 18,4% от разполагаемия доход. Според Шиндел този парадокс има ясно обяснение.

Спестяванията се акумулират основно от домакинствата с по-високи доходи, докато служителите в публичния сектор все още изостават. "Имаме значителна част от обществото, чиято реална заплата остава под нивото отпреди Covid. В същото време в частния сектор реалните заплати вече са над това ниво", обяснява икономистът.

Именно тази комбинация - бърз растеж на реалните заплати в частния сектор и запазване на високи спестявания, може да доведе до още по-силно потребление през следващата година и да изненада положително икономическия растеж.

Очакванията са, че през 2026 г. компаниите ще започнат да реализират отложени инвестиционни проекти. Част от несигурността, включително свързаната с търговската политика на САЩ, вече е отшумяла. Въпреки това остават сериозни въпросителни около бъдещата посока на европейската и чешката икономика.

В Европа проблемите са различни по държави. Франция се бори с фискална прекомерност, а в Германия все още не е ясно дали обявеният фискален пакет ще бъде приложен ефективно и дали ще даде реален тласък на индустрията, подчертава експертът.

Фискалната политика като най-голям риск

Най-сериозните притеснения обаче са свързани с фискалната политика на новото правителство на Андрей Бабиш. Програмната декларация обещава подкрепа за растежа, но ключовият въпрос е как точно ще бъдат изразходвани публичните средства.

"Все още имаме пространство за разумно използване на бюджетните дефицити. Тази година видяхме много силна инвестиционна активност от страна на държавата, която действаше като опора за растежа. Проблемът е, че не е ясно как ще се финансира подобна активност през следващата година", посочва Шиндел. Според него предишното правителство на Петър Фиала е прекалило с рязкото увеличаване на инвестициите, вместо да ги разпредели по-плавно във времето.

Допълнителен проблем е бързият ръст на заплатите на фона на стагнираща производителност. Най-силно това се усеща в сектори като енергетика, строителство и особено обществените услуги. Там производителността намалява от години, което частично се обяснява с фискалната консолидация - по-добрите кадри напускат, а мотивацията спада.

Инфлацията - под контрол, но с някои опасения

Очакванията са инфлацията да остане около 2% през следващата година - в рамките на целта на Чешката национална банка. Въпреки това структурата на инфлацията вече показва влияние от по-високите заплати, а основната инфлация започва леко да се покачва.

Причините са ясни: бърз ръст на възнагражденията и промяна във фискалната политика, която според икономическия консенсус ще бъде по-малко рестриктивна от тази на предишното правителство. Ако бюджетните средства се насочат основно към потребление - например чрез по-високи заплати в публичната администрация или увеличение на пенсиите - рискът от инфлационен натиск значително нараства.

"Историята остава проинфлационна и към нея се добавят фискални рискове. Около изборите пазарните лихвени проценти не реагираха на конкретни инфлационни данни, а по-скоро на очакванията за промяна във фискалната политика на новото правителство", коментира още Шиндел.