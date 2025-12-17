Укрепване на позициите на българския пазар с амбиция за сериозен растеж - така Honor изпраща 2025 г. Технологичната компания, позната у нас най-вече със своите смартфони, вече 5 години се развива като самостоятелен играч в множество сегменти.

Според собствените данни на Honor, те вече са №4 на българския пазар с около 10% пазарен дял по продадени устройства - след Samsung, Apple и Xiaomi. Целта за 2026-а обаче е да се влезе в челната тройка.

Източник: Явор Николов

Голям фактор дали това ще се случи ще е представянето на новия флагман Honor Magic8 Pro. Моделът дебютира в Китай през октомври, но в Европа ще дойде в средата на януари с някои различия.

От компанията подчертават, че те не са резултат от маркетингови решения, а от регулаторните изисквания в ЕС. Така батерията ще е с малко по-малък капацитет от тази на азиатската модификация - но все пак е доста сериозна със своите 6270 mAh.

Източник: Явор Николов

Част от AI функционалностите (за които вече има и отделен програмируем хардуерен бутон отстрани) също няма да стигнат до Европа, но все пак ще имаме достъп до AI екранни препоръки, Honor AI agent за настройките, Circle to Search с Google и ред други.

Както всяка година, главен акцент на Honor Magic8 Pro е фотографската система, която включва 50-мегапикселови основна и ултраширока камери, както и 200-мегапикселов телефото модул с OIS+AI стабилизация, голям 1/1.4-инчов сензор и обектив със стъклена леща.

Източник: Явор Николов

За обработката на кадрите отговаря Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 чипсет, а резултатът ще може да се разглежда на 6,71-инчовия дисплей.

Honor продължават да са агресивни ценово, като в конфигурация с 512GB вградена памет и 12GB RAM Magic8 Pro ще се предлага за предварителна продажба в България на цена от 1099 евро в периода от 15 до 29 януари 2026 г., след което стандартната цена ще е 1299 евро.