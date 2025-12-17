Вносът на руски минерални торове в ЕС през октомври 2025 г. е спаднал почти наполовина във финансово изражение в сравнение с октомври миналата година, установи РИА Новости на основата на данни на Евростат.

През октомври 2025 година ЕС е внесъл изкуствени торове от Русия на обща стойност едва 59 милиона евро. Така на месечна база, т.е. спрямо предходния месец, доставките са останали практически непроменени, докато на годишна база са паднали с почти 50%.

Полша е била най-големият купувач на минерални торове от Русия през октомври, внасяйки торове на стойност 15,3 милиона евро. Сред петте най-големи купувачи за този важен за земеделието продукт са също: Франция (13,4 милиона евро), Германия (8,9 милиона евро), Испания (7,8 милиона евро) и Италия (3,9 милиона евро).

През месец октомври спрямо септември, най-голямо увеличение на вноса си от Русия са отбелязали: Франция (3,2 пъти), Германия (2,9 пъти) и Полша (2,5 пъти).

От друга страна, най-голямо намаление на вноса на руски торове за месеца са регистрирали: Румъния (почти спрян, до едва 62 хил. евро), Италия (3,6 пъти) и Белгия (1,7 пъти до 1,7 милиона евро).

Независимо от същественото свиване на вноса в ЕС, за октомври Русия заема второ място в общия внос на торове в ЕС, като се има предвид, че за септември е била на трето място, обаче за октомври 2024 е била водещият доставчик на изкуствени торове за ЕС. Така делът на Русия през октомври 2025 г. е едва 11% от общия внос на торове за ЕС, в сравнение с 23% преди година.

Египет стана водещ доставчик на торове за ЕС през октомври 2025 г., увеличавайки доставките си 2,5 пъти до 157,4 милиона евро. След Русия, от трето до пето място по обем на доставките за ЕС през октомври във финансово изражение, се нареждат: Мароко (56,1 милиона евро), Канада (45,5 милиона евро) и Съединените щати (43,4 милиона евро).