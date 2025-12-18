Българската банка за развитие (ББР) сключи две нови споразумения по програма InvestEU с Обединена българска банка (ОББ) и Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Със споразуменията държавната банка разширява подкрепата си за финансиране на българския бизнес и мобилизира значителен частен ресурс в подкрепа на малките и средните предприятия, дружествата със средна пазарна капитализация и устойчивите инвестиции.

ББР ще предоставя гаранции за заеми в две основни направления - за МСП и за устойчиви инвестиции.

Споразумението с ОББ е за гаранции на стойност 47,8 млн. евро. Документът бе подписан от Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, и Франк Янсен, член на Управителния съвет и изпълнителен директор "МСП банкиране" на ОББ.

Държавната банка осигурява подкрепа по разделите "Държава членка" и "ЕС", която ще позволи формирането на гаранционен портфейл от 335 млн. евро за кредитиране на малки и средни предприятия (МСП), както и на дружества със средна пазарна капитализация (с персонал до 499 човека).

Гаранцията за МСП ще подкрепи 300 млн. евро нови кредити към предприятия за повишаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и за стимулиране на иновациите, дигитализацията и зелената трансформация.

Източник: ББР

Гаранцията за устойчиви инвестиции ще осигури 35 млн. евро за проекти, свързани с рециклиране на отпадъци и подобряване на качеството на въздуха.

Споразумението с БАКБ предвижда използването на гаранционен ресурс от 32 млн. евро, който ще даде възможност за отпускането на над 160 млн. евро ново финансиране за българския бизнес.

Подписите си под документа сложиха изпълнителните директори на ББР и БАКБ Цанко Арабаджиев и Илиан Георгиев, и членът на Управителния съвет на ББР Теодора Пешева.

Гаранцията за МСП предвижда подкрепа за над 150 млн. евро нови заеми, насочени към конкурентоспособност, дигитална трансформация, модернизация и повишаване на заетостта.

Гаранцията за устойчиви инвестиции ще подкрепи зелени проекти на обща стойност 10 млн. евро, включително инициативи за рециклиране, управление на отпадъци и подобряване на качеството на въздуха.

Предоставената от ББР подкрепа под формата на гаранция, покриваща 80% от размера на всеки кредит (при портфейлен таван 17% в частта конкурентоспособност и 25% в частта устойчиви инвестиции), ще позволи на предприятията да получават финансиране при по-облекчени условия, в това число по-ниско изискване за обезпечения.

Минимум 65% от ресурса ще бъде насочен към по-слабо развитите региони, с цел намаляване на регионалните различия и подкрепа за местния бизнес извън големите градове.

Програма InvestEU, която се изпълнява в периода 2021-2027 г., е ключов инструмент на Европейската комисия за подпомагане на устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите. Тя има за цел да стимулира инвестициите, зелената икономика, заетостта и просперитета в Европа.

ББР е сред 17-те прилагащи партньори, получили акредитация за управление на европейски фондове и бюджетни инструменти. Банката беше одобрена за тази роля през 2023 г.