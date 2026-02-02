Наред с професионалистите, в приложението има регистрирани много хора, които използват свободното си време, за да си докарват допълнителен доход. Това разкри Цветан Владов, управляващ мениджър на приложението Fix в студиото на Money.bg.

Нещо повече, все по-активни в приложението са хора с основна заетост в други сфери (като например адвокати), с което си осигуряват по около €1500-2000, допълни той.

Какво представлява приложението?

Fix свързва клиенти с майстори за аварийни и планови ремонти, като покрива цялата страна благодарение на над 10 000 регистрирани специалисти, както и със собствени екипи. Приложението работи в България, а от тази година започва експанзия и на европейските пазари, като най-активни за момента са Италия и Гърция.

По думите на Цветан Владов, платформата обединява изключително разнообразен профил от майстори. "Имаме и фирми, имаме фрилансъри, имаме специалисти в различните области - във ВиК, в ОВК, в електро, в различни видове СМР и дейности", обясни Владов.

Той подчерта, че основното предимство на Fix е, че дава структура и сигурност за всички участници: "Ние стоим зад майстора и зад клиента. Ние сме гарантът за цялата услуга, и за едната страна, и за другата", коментира гостът.

Как работи платформата

Fix разделя услугите на 2 основни групи: малки поръчки и индивидуални оферти, зад които стои екипът на компанията. Малките поръчки обикновено са за частни домове - например монтаж на пералня или сглобяване на гардероб.

Когато клиент подаде заявка, майсторите в съответния район виждат предложението, кандидатстват и клиентът може да избере оферта в определен, предварително зададен ценови диапазон.

"След като приемете офертата, се освобождава работен чат и контакт с майстора. Заплащането става през самото приложение - ръчно плащане и пари в брой не се използват", обясни Владов.

Ако възникне допълнителна работа, тя се обработва чрез нова заявка в системата. Процесът приключва, когато клиентът потвърди със снимка и бутон, че услугата е изпълнена.

Контрол и рейтинг

Платформата разполага с обширна система за проверка на майсторите. Всеки има само един профил, качва портфолио, сертификати и дипломи. В началото всеки майстор преминава обучение и тестове, като рейтингът му определя нивото на заявки, които може да вижда.

"Нивата са 5. В първо ниво майсторът вижда заявки до определена сума, след като извърши поредица от услуги, преминава на второ ниво и така до "мастър". Това е последното ниво, където вижда всички заявки, независимо от стойността", уточни Владов.

Най-търсените услуги

През зимния сезон най-често се използват приложението за аварийни ситуации, като течове, спукани тръби и електропроблеми. Като цяло, най-голямото търсене е за ВиК и електроуслуги, но платформата обхваща и ремонтни, строителни и монтажни дейности от всякакъв тип.

Цената е важен критерий за около 50% от клиентите, но останалите избират по рейтинг и качеството на майстора. "Хората, които са клиенти от по-дълго време, гледат качеството, а не цената", посочва Владов.

Платформата разширява присъствието си и физически - вече има открити интерактивни офиси, например в голям супермаркет в София, както и във веригата магазини Mr. Bricolage. До края на годината планират общо 50 интерактивни обекта в цялата страна, коментира гостът.

Целия разговор гледайте във видеото!