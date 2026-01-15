Общите разходи на България за домакинството на първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия ще надхвърлят €25 милиона. Освен таксата от €15 милиона, платима на организатора RCS Sports & Events S.r.l., държавата ще отдели още €10,2 милиона за ремонт и подготовка на пътната инфраструктура по трасетата на състезанието, пише в-к Сега.

Това става ясно от отговор на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев на депутатски въпрос. По думите му за привеждане на пътищата в съответствие с изискванията на организаторите е изготвен разчет за около 20 милиона лева, като сумата може да бъде коригирана след зимния сезон.

Планираните дейности включват асфалтови ремонти, полагане на пътна маркировка, подмяна на ограничителни системи, земни работи и премахване на растителност. Реалното изпълнение се очаква да започне през пролетта, тъй като зимните условия не позволяват качествено извършване на част от дейностите.

По силата на договора с италианската страна България ще бъде домакин на три етапа от "Джиро д'Италия" през 2026 г., включително Grande Partenza - официалния старт на състезанието, който ще бъде даден на 8 май в Несебър. Етапите ще преминат през маршрутите Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София.

Таксата от €15 милиона вече е одобрена като целеви разход в бюджета на Министерството на младежта и спорта. Средствата за пътните ремонти пък най-вероятно ще бъдат заложени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.