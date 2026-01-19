Европейската комисия одобри в края на миналата седмица националните отбранителни проекти на Румъния на стойност близо 16,7 милиарда евро по програмата SAFE (Security Action for Europe), отваряйки път за нисколихвените дългосрочни заеми от ЕС, насочени към укрепване на военния потенциал и стратегическата инфраструктура.

Съгласно предварителните разпределения от миналия септември, Румъния ще получи една от най-големите суми, отпуснати за отделна държава членка, посочват медии от северната ни съседка.

Общо около 38 милиарда евро са предназначени за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния, които влизат в първата вълна по SAFE. Заемите са предвидени да помогнат на държавите да увеличат военната си готовност, да придобият модерно отбранително оборудване и да укрепят стратегическите възможности на Европа.

Сега окончателното решение е на министрите в Съвета на ЕС.

"Нашата страна получава втората по големина сума, отпусната на държава членка на ЕС, което представлява стратегическа възможност за ускоряване на инвестициите, необходими за възраждане на националната отбранителна индустрия", подчерта президентът Никушор Дан.

Министърът на външните работи Оана Тою подчерта, че залозите не са само закупуване на оборудване, но и инвестиции в индустрия и инфраструктура. "Инвестициите ще бъдат направени с участието на местната верига за доставки, което означава договори за румънски компании и специализирани работни места", обясни тя.

Планът включва финансиране на инфраструктура за двойна употреба и позволява ускоряване на довършването на участъци от магистрали A7 и A8, включително ключовите връзки Пашкани-Сучава-Сирет и Пашкани-Яш-Унгени в региона на Молдова.

Източник: GettyImages

Министерството на националната отбрана на Румъния вече обяви планове за мащабна модернизация на въоръжените сили. Програмата включва придобиване на 54 основни бойни танка M1A2 Abrams SEPv3 от САЩ, 50 изтребителя F-16 от Норвегия и Холандия, както и 32 изтребителя F-35 Lightning II.

Румъния разширява и системата си за противовъздушна отбрана чрез закупуване на ракетни системи Patriot, безпилотни самолети Bayraktar TB2 и около 200 000 нови индивидуални оръжейни системи по стандартите на НАТО.

Съветът на ЕС разполага с четири седмици за приемане на решенията за изпълнение, като първите плащания се очакват през март 2026 година.