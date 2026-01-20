Румъния ще построи високоскоростен пътен участък до Украйна с финансиране от програмата на ЕС за финансиране на отбрана SAFE (Security Action for Europe). Националната компания за управление на пътната инфраструктура (CNAIR) в северната ни съседка обяви официално търг за "северния край" на скоростния път Сучава - Сирет (лот 3 Бълкъуци - Сирет), съобщава Romania Insider.

Използването на средства за военна мобилност и SAFE за пътни проекти показва сливането на отбранителната политика на Евросъюза с кохезионната и транспортната политика. Това повдига редица дебати за приоритетите при планирането на инфраструктурата.

Новото пътно трасе, което се определя като важна част от инфраструктурата на Украйна, ще има двойна роля - гражданска и военна. Частично пътят се простира на територията на Украйна, според ръководителя на компанията Кристиан Пистол.

По думите му, "чрез този нов проект Румъния затвърждава позицията си на стратегически център на източната граница на Европейския съюз и НАТО".

Какво предстои?

Изграждане на 12,65 км нов скоростен път в Румъния

Модернизацията на 1,45 км до граничния пункт

Модернизацията на 15 км от националния път M19 (на територията на Украйна)

Източник: iStock

Модернизацията на пътя е ключов елемент от по-голяма румънска стратегия. Тя цели ускорено изграждане на оста А7 Плоещ-Пашкани-Сучава-Сирет. Букурещ планира да завърши този коридор напълно през настоящата 2026 г. Целта е да се подсили стабилна транспортната връзка с украинската граница.

Румъния се стреми да се позиционира като "черноморска врата" на ЕС. Чрез модернизацията на пътищата към северна украинска Буковина, страната иска да привлече значителни търговско-икономически потоци от Украйна и Молдова, коментират международни експерти.

Тези инфраструктурни проекти имат както икономическа, така и военна функция, защото подобряват логистиката, търговията и износа. Също така улесняват бързото придвижване на войски и техника на източния фланг на НАТО.