Веригата за спортни облекла и обувки Reebok закрива последните си търговски обекти в Украйна заради нерентабилност на бизнеса. Това съобщава местното издание на Forbes. Последните 2 магазина на марката в Киев - в търговските центрове SkyMall и Retroville, ще преустановят работа през пролетта на 2026 г.

Обектът в SkyMall ще функционира до 8 май, а този в Retroville - до пълното разпродаване на наличните стоки. Паралелно с изтеглянето от физическата търговия ще бъде закрит и официалният онлайн магазин на бранда в страната, тъй като нови доставки не се очакват.

От 2022 г. развитието на марката в Украйна се осъществяваше по лиценз от турския холдинг FLO Retailing. Заради усложнената икономическа ситуация в Турция компанията е взела решение да напусне украинския пазар. Процесът засяга не само Reebok, но и други брандове в портфолиото на холдинга, включително магазините InStreet.

Макар че имаше преди имаше индикации за разширяване, в рамките на последната година броят на обектите рязко намалява, което води до пълно спиране на операциите.

Въпреки изтеглянето на турския лицензополучател, украински ритейлъри като Marathon, Intersport и Sport City вече водят разговори за придобиване на права за официална дистрибуция на марката. Според пазарни експерти е малко вероятно Reebok да се завърне в близко бъдеще чрез самостоятелни фирмени магазини.

По-вероятният сценарий е продажбите да се осъществяват чрез големи мултибрандови вериги, което би запазило присъствието на продуктите на пазара при нов логистичен модел.

На този фон стана ясно, че Reebok подновява продажбите си в Русия, макар и не чрез фирмени магазини, а посредством друг бранд и партньорска схема.