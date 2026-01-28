Броят на дилърските центрове, продаващи китайски марки автомобили в Русия, е спаднал със 7% през 2025 г. до около 2600 обекта. Причината е, че продажбите на китайски коли са спаднали рязко, съобщи всекидневникът "Комерсант", позовавайки се на оценки на "Газпромбанк Автолизинг" и профилираното издание "АвтоБизнесРевю".

Делът на китайските марки в дилърската мрежа на Русия е намалял до 64% ​​от 67%, след като през годината са затворени 643 шоурума, продаващи китайски леки автомобили и лекотоварни превозни средства. Това е увеличение с 40% спрямо 2024 г., когато са затворени около 460 обекта, и е повече от три пъти повече от 187-те затворени обекта, регистрирани през 2023 г.

Само 459 нови дилърски центрове на китайски марки са отворени през 2025 г., което е приблизително една трета от броя, отворен година по-рано. Александър Корнев, ръководител "Връзки с вносителите" в "Газпромбанк Автолизинг", заяви пред "Комерсант", че около една четвърт от дилърските центрове, продаващи китайски автомобили, са били затворени или са били ребрендирани миналата година.

Мениджърът добави, че над 100 търговци на автомобили са спрели да купуват превозни средства от Китай, като вместо това са избрали да работят с местни производители, произвеждащи местни версии на китайски модели.

Според данни на Автостат, общият пазар на автомобили в Русия се е свил с близо 16% през 2025 г., като общите продажби са спаднали до 1,33 милиона превозни средства. Продажбите на автомобили, произведени в Китай, са спаднали с 23% на годишна база до 769 600 бройки, каза директорът на Автостат Сергей Целиков.

Той цитира данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM), показващи, че 710 000 китайски леки автомобила са били продадени в Русия миналата година, което е с 22% по-малко от 2024 г. Продажбите на китайски камиони са спаднали с 39% до 51 800 бройки, докато продажбите на леки търговски превозни средства са се увеличили с 25% до 6700 бройки.

Руската асоциация на дилърите на автомобили (ROAD) отдава спада в броя на дилърите на китайски марки на това, което тя определи като прекалено бързо разширяване през предходните години, след като китайските автомобилни производители се втурнаха на руския пазар след излизането на западните марки заради войната в Украйна.

ROAD заяви пред "Комерсант", че много китайски марки нямат ясно разбиране за реалното потребителско търсене и икономиката на дилърския бизнес, което е накарало някои производители да преразгледат стратегиите си, а някои дилъри да намалят участието си през 2025 г.

Асоциацията също така посочи по-високите разходи по заеми, нарастващите наеми, логистичните разходи и заплатите, както и по-слабото потребителско търсене, като фактори, които натежават на сектора. Като цяло, миналата година в Русия са отворили врати 678 автокъщи от всички марки, което е с близо 47% по-малко от 2024 г., докато са затворили 763 шоурума, което е с 22,6% по-малко от година по-рано.

Общият брой на дилърствата е намалял с 85 до 4070. Данните на Главната митническа администрация на Китай показват, че китайският износ на нови и употребявани превозни средства за Русия е спаднал с 42% на годишна база през 2025 г. до 632 300 бройки. Доставките спаднаха още по-рязко в стойностно изражение, като спаднаха с близо 80% до 8,46 милиарда долара от 15,2 милиарда долара през 2024-а година.