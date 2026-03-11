Глобалните автомобилни марки стабилно си възвръщат пазарния дял на пазара на нови автомобили в Русия, въпреки усилията на правителството да насочи купувачите към местно произведени превозни средства, според данни на аналитичната агенция Avtostat.

Чуждестранните компании са представлявали 16,8% от продажбите на нови леки автомобили през февруари, в сравнение с около 7-8% година по-рано и 10% през декември, съобщават от Avtostat. Общо около 80 000 нови чуждестранни автомобила са продадени в Русия през февруари, което е с 3% повече на годишна база, показват данните.

Японските и европейските марки бяха сред най-бързо развиващите се продавачи, въпреки че спряха официалните си операции в страната.

Mazda се класира на шесто място с около 2800 продадени автомобила - близо 20 пъти повече от година по-рано - докато Toyota се класира на девето място с около 2000 продажби, повече от два пъти на годишна база.

Източник: GettyImages

Volkswagen се изкачи до 15-то място с 1100 продадени автомобила, което е 4,6 пъти повече от година по-рано. Тази тенденция подчертава ограниченията на опитите на Москва да промени автомобилния пазар, след като много западни производители напуснаха Русия след нахлуването на страната в Украйна през 2022 г.

"Властите казват, че бъдещето е в местно произведените автомобили", заяви главният изпълнителен директор на Avtostat Сергей Целиков.

"Но потребителите искат други превозни средства, дори ако те пристигат чрез алтернативен внос."

Продажбите на водещата руска марка Lada паднаха до около 19 000 автомобила през февруари, което е спад от 23% на годишна база. Вносът на някои китайски марки също намаля, като продажбите на Geely паднаха с 9% до около 4700 автомобила, а на Chery - с 86% до приблизително 1100. Търсенето е най-силно за модели с двигатели под 160 конски сили, които отговарят на условията за по-ниски такси за рециклиране, когато са внесени от физически лица.

Източник: GettyImages

Един пример е кросоувърът Mazda CX-5, който според Целиков е допринесъл за скока в продажбите на марката. Около половината от близо 21 000 нови автомобила, внесени в Русия през февруари, са пристигнали чрез паралелен внос, често регистрирани на частни лица и доставени по поръчка, съобщават още от Автостат.

От близо 26 000 употребявани чуждестранни автомобила, внесени през този месец, около 95% са имали двигатели под прага от 160 конски сили. Целиков казва, че някои купувачи, които преди това са отлагали покупките си с надеждата, че световните марки ще се завърнат в Русия, са започнали да купуват вместо това, на фона на очакванията, че правителството може да затегне допълнително правилата за внос.

В дългосрочен план обаче експертът очаква произведените в страната автомобили и местно сглобените чуждестранни марки да доминират на пазара.

"Около 90% от пазара в крайна сметка ще принадлежи на тях, но около 10% ще останат "истински" чуждестранни автомобили."