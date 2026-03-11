Чешката икономика ще изпитва все по-сериозен недостиг на работна сила през следващите години и без привличане на служители от чужбина страната рискува проблеми в ключови сектори като здравеопазването, строителството и индустрията. Това заяви президентът на Съюза на индустрията и транспорта Ян Рафай в интервю за чешки медии.

По думите му още сега на пазара на труда липсват десетки хиляди хора годишно. Едновременно с това, пенсионирането на голямото поколение, родено през 70-те години, може да направи така, че недостигът да достигне 100 000 души годишно.

"Ако не искаме държавата да бъде парализирана, трябва да подкрепим контролираната трудова миграция. Вече внасяме медицински сестри, работници за строителството и служители в услугите", посочва Рафай.

Според него чешката икономика дълго време е разчитала на работници от Украйна, но този източник постепенно се изчерпва. Като възможни страни за привличане на кадри се обсъждат Филипините, Индонезия, държави от бившия СССР и Виетнам, където вече има установени общности.

Бизнесът предупреждава, че недостигът на хора идва в момент, когато индустрията е под натиск и от високите енергийни разходи. Според Рафай поевтиняването на електроенергията чрез поемане на част от таксите от държавата е било само първа стъпка. Експертът смята, че са необходими и допълнителни мерки, включително намаляване на цената на въглеродните емисии и по-бързи разрешителни процедури за инвестиции.

Въпреки напредъка в автоматизацията, бизнесът не очаква тя скоро да реши проблема с липсата на кадри. Според работодателите новите технологии създават и нови работни места, особено в здравеопазването, социалните услуги и високотехнологичните производства, където недостигът на хора остава хроничен.