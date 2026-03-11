Атрактивни цени на самолетни билети до 6 дестинации в Европа от редовната мрежа на националния авиопревозвач ще зарадват пътниците през пролетта. Забележителните столици и големи европейски градове, които може да посетите чрез пролетната кампания на "България Еър" са Берлин, Франкфурт, Лондон, Брюксел и Цюрих. Намаленията важат и за полети до новата дестинация Порто.

Условията за пътуване на намалени цени до 6-те магнетични града в Европа са валидни за резервации на директни полети от София, направени от 11 до 27 март. Кампанията предлага примамливи отстъпки спрямо стандартните тарифи, като периодът на пътуванията е до 31 май 2026 г. Планирайте пролетното си пътешествие още сега и се възползвайте от еднопосочни билети в икономична класа на цени от 79 евро, както и от преференциални тарифи в бизнес класа.

В икономичната класа на авиокомпанията пътниците се наслаждават на комфортно пътуване и високо ниво на обслужване на борда. В цената на билета са включени ръчен багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ (чанта или лаптоп), безплатен check-in за полет, както и кетъринг с вода, сандвич, шоколад, кафе и напитки.

Новите самолети във флота на "България Еър" Airbus A220 предлагат на пасажерите модерен интериор, по-широки седалки, индивидуални портове за зареждане на електронни устройства и значително по-ниски нива на шум, което осигурява още по-приятно изживяване на борда. Самолетите от ново поколение са с по-нисък разход на гориво и намалени въглеродни емисии за по-устойчиви полети.

За пътешествениците, които предпочитат повече пространство, персонално обслужване и допълнителни привилегии, бизнес класата предлага редица преимущества на цени, започващи от 299 евро на посока.

Пътниците могат да се възползват от по-широки и напълно регулируеми кожени кресла, приоритетна регистрация за полет и качване на борда, специално подготвено четиристепенно меню, лично отношение от кабинния екипаж и достъп до бизнес салони на летищата. Освен това, бизнес пътниците разполагат с увеличен лимит за ръчен багаж - два броя до 15 кг общо, както и два броя регистриран багаж до 32 кг всеки.