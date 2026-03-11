Компанията за добив на литий Rio Tinto е получила финансиране от 1,18 милиарда от четири международни кредитора за финансиране на развитието на проекта Rincon в провинция Салта в Аржентина, става ясно от прессъобщение на дружеството, цитирано от Reuters.

Минният гигант, с пазарна капитализация от 152,6 милиарда долара, е отбелязал скок на акциите си с 53% през последната година, тъй като разширява бизнеса си за производството на материали за батерии. Новината идва на фона на провала на огромен, но спорен проект за добив на литий в съседна Сърбия. Както Money.bg вече писа, след редица отлагания във времето, той беше окончателно замразен.

Заемите за новия аржентински проект са предоставени от Международната финансова корпорация, IDB Invest, Export Finance Australia и Японската банка за международно сътрудничество. Финансирането ще подкрепи проекта на стойност $2,5 милиарда, който е насочен към годишен производствен капацитет от приблизително 60 000 тона литиев карбонат за батерии.

Източник: Rio Tinto

Rio Tinto работи със съотношение дълг към собствен капитал от 0,38, което отразява умерено ниво на задлъжнялост, което подкрепя големи капиталови инвестиции.

Проектът очаква първото производство през 2028 г., с тригодишен период на нарастване, за да достигне пълния си капацитет. Предвижда се мината да работи 40 години.

Главният изпълнителен директор на Rio Tinto за алуминий и литий - Жером Пекрес, заяви, че финансовият пакет разширява източниците на финансиране за проекта и подкрепя растежа на производството на литий на компанията.

През декември 2024 г. компанията отчете производствена цел от приблизително 53 000 тона литиев карбонат за батерии годишно. Rio Tinto заяви, че плановете включват изграждане на капацитет за 60 000 тона годишно, като са предвидени програми за отстраняване на пречките и подобрения, за да се постигне допълнителен капацитет.

Проектът Rincon представлява част от разширяването на Rio Tinto в производството на литий, тъй като търсенето на батерии продължава да расте. Според анализ на InvestingPro, акциите в момента се търгуват близо до справедливата си стойност, като компанията поддържа "добър" финансов рейтинг.

Във финансово отношение Rio Tinto отчете базова EBITDA за 2025 г. в размер на $25,4 милиарда и нетна печалба от $10,9 милиарда.