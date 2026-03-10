Индексът на промишленото производство през януари 2026 г. в сравнение с януари 2025 г., т.е. на годишна база, регистрира силен спад с 8.6%, показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с предходния месец, т.е. за януари спрямо декември 2025 г., индексът на промишленото производство се понижава с 2.6%, показват предварителните и сезонно изгладени данни на НСИ.

Годишни изменения

На годишна база, спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 23.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.6%, както и в преработващата промишленост - с 5.3%.

По-конкретно, в преработващата промишленост съществен спад спрямо януари 2025 г. е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 33.1%, производството на превозни средства (без автомобили) - с 19.8%, както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 19.4%.

Ръст е отчетен при производството на тютюневи изделия - с 67.1%, и при производството на основни метали - с 44.1%.

Месечни изменения

През януари 2026 г. спрямо декември 2025 г. е отчетен спад в добивната промишленост - с 18.3%, както и при преработващата промишленост - с 3.3%. Същевременно месечно нарастване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.

По-конкретно, съществен спад в преработващата промишленост е отчетен при производството на електрически съоръжения - с 39.6%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 23.2%, както и при производството на некласифицирано другаде стоки - с 21%.

Ръст е регистриран при производството на основни метали - с 35%, и при производството на тютюневи изделия - с 13.2%.