Продължителен период на високи цени на петрола поради военния конфликт в Близкия Изток, може да доведе до неочаквано увеличение на износа на петрол и съответно (значително) нарастване на бюджетните приходи за страни като Казахстан и Азербайджан, смятат анализатори от Fitch Ratings.

"За нетните износители на въглеводороди от развиващите се пазари извън Персийския залив, като Ангола, Аржентина, Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Габон, Казахстан, Нигерия и Република Конго, продължителен период на високи цени на енергоносителите може да доведе до неочаквано увеличение на износа и бюджетните приходи",коментират от агенцията за кредитен рейтинг.

Същевременно от Fitch отбелязват, че Азербайджан, Ирак и Турция биха могли и да пострадат финансово до известна степен, ако нестабилността в Иран доведе до масов приток на бежанци към тези държави.

По данни на Fitch, нетният износ на изкопаеми горива (Net Fossil Fuel Exports) от Азербайджан за 2025 г. се оценява на 28,8% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е най-високият показател сред 17-те оценявани държави. Например, за Казахстан тази цифра е 15,2% от БВП, а за Бразилия - 1% от БВП.

Както беше съобщено наскоро, в държавният бюджет на Азербайджан за 2026 г. е заложена цена на износа на петрол от 65 долара за барел, а в бюджета на Казахстан, прогнозната цена е 60 долара за барел.

Fitch уточнява, че през 2024 г. показателят за явни субсидии за изкопаеми горива (Explicit Fossil Fuel Subsidies) за Азербайджан е 5,5% от БВП. Междувременно за Туркменистан той е 15,2% от БВП, за Казахстан - 5,7% от БВП, а за Узбекистан - 11,5% от БВП.

По оценки на Fitch Ratings, военен конфликт около Иран би могъл да създаде допълнителни предизвикателства за националните рейтинги на редица страни с развиващи се пазари, чрез канали като: внос на енергоносители, парични преводи, бюджетни субсидии, валутни курсове и достъп до международно финансиране.

"Износителите на въглеводороди биха могли да усетят положително въздействие. При нашия базов сценарий, при който ефективното затваряне на Ормузкия проток трае по-малко от месец и се избягват значителни щети на инфраструктурата за добив на петрол в региона, рисковете за рейтингите на страните с развиващи се пазари би трябвало да останат ограничени. По-дълго затваряне или по-продължителни последици обаче, биха могли да доведат до по-значително въздействие", смятат от Fitch.