Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран е факт от по-малко от седмица, но вече се усеща пряко в портфейлите на обикновените граждани, на финансовите пазари и в енергийните баланси на цели континенти. Това все по-сериозно повишава политическата цена за редица правителства.

Американският суров петрол WTI скочи с над 8% до около 77 долара за барел, а Брент добави близо 7%, достигайки 81 долара. На борсите в Ню Йорк акциите вчера се сринаха още при отварянето — индексът Dow Jones падна с над 2%, S&P 500 се понижи с 2%, а технологичният Nasdaq загуби над 2%.

Днес търговията на борсата в Сеул беше автоматично спряна, след като индексът Kospi рязко се срина с 8 на сто. Даже и след подновяването на сделките полетът надолу продължи.

Сред най-пострадалите са авиокомпаниите, чиито акции поевтиняха заради хилядите отменени полети, а необходимостта от заобикаляне на региона добавя часове към полетното време и още разходи за гориво.

Непосредствената причина за борсовия шок е затварянето на Ормузкия проток — тясното "гърло" на Персийския залив, през което преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ (LNG). Старши командир на Революционната гвардия на Иран обяви, че всеки кораб, опитал се да премине през протока, ще бъде атакуван.

Вашингтон от своя страна настоява, че маршрутът остава открит, но несигурността вече е достатъчна, за да изпрати пазарите в турбуленция. US въоръжените сили удариха основните военноморски бази на Иран и потопиха голяма част от големите бойни кораби на ислямската република, но вече няколко танкера бяха поразени от летящи дронове. Има и доказан случай на използване на морски безпилотен съд.

Иран удари и енергийната инфраструктура на съседите. Катар — един от най-големите световни производители на LNG, спря производството си след атаки по индустриалните комплекси Рас Лафан и Месайед.

Goldman Sachs оцени, че паузата намалява краткосрочното глобално предлагане на LNG с около 19%. Удари бяха нанесени и по енергийни съоръжения в Саудитска Арабия, а американското посолство в Рияд беше цел на дронова атака.

Някои анализатори смятат, че заради всичко това рано или късно арабските страни ще се обединят и ще се включат активно в кампанията срещу Иран. Други обаче предупреждават, че общото планиране и координацията ще станат още по-сложни. Трите свалени от приятелски огън американски бойни самолета в Кувейт са поредно доказателство за това.

Европа е особено уязвима в тази ситуация. Европейският газов бенчмарк TTF скочи с 35% само за един ден, до над 60 евро за мегаватчас, а на седмична база поскъпването достига 76%. Азиатският LNG бенчмарк JKM достигна едногодишен връх.

Източник: GettyImages

Анализаторът Крис Уийтън от Stifel предупреди в ефира на CNBC, че продължителното прекъсване може да предизвика шок, сравним с енергийната криза след руското нашествие в Украйна през 2022 г., когато европейските газови цени достигнаха 345 евро за мегаватчас.

Goldman Sachs изчислява, че едномесечно прекъсване на потоците през Ормуз може да тласне TTF към 74 евро — нивото, при което Европа беше принудена към драстично съкращаване на потреблението преди три години.

Икономическите последици ще бъдат разпределени неравномерно. Норвегия, Канада и Мексико — като нетни износители на енергоносители, са сред най-малко засегнатите. За сметка на това Япония, Индия, Южна Африка, Турция и Унгария, чиито икономики разчитат силно на вносен петрол и газ при ограничено фискално пространство, са изправени пред сериозен риск от стагфлация.

Близо 58% от индийския внос на LNG идва от Близкия изток, а за Сингапур тази цифра е 27%.

За американските шофьори цената на бензина вече е достигнала средно 3,11 долара за галон след скок от 11 цента за една нощ. На места като Бърлингтън, Масачузетс, цените се доближават до 4 долара.

Президентът Тръмп успокои гражданите, че след края на конфликта цените ще паднат "по-ниско от преди", но пазарните анализатори са по-предпазливи.

Източник: GettyImages

В Европа нервността е видима и на бензиностанциите. В предградията на Париж опашки от коли се наредиха на помпите, а шофьори споделиха, че за пръв път от години усещат паника около горивното снабдяване. Не е случайно и че и Германия, и Франция, и Великобритания сериозно обмислят да подпомогнат защитата на критични обекти в Близкия изток.

За момента в България ценовата ситуация е спокойна - след скок с 1-2 цента при избухването на конфликта, дизелът и бензинът са стабилни. Според експерти обаче ситуацията може рязко да се промени, ако в рамките на по-малко от две седмици не видим деескалация и падане на цените на птрола.

Конфликтът удари и дигиталната инфраструктура. Два центъра за данни на Amazon Web Services в ОАЕ бяха директно поразени от дронове, а трети — в Бахрейн, беше повреден. AWS призова клиентите си в региона да мигрират към сървъри другаде, като инцидентът напомни, че облачните изчисления зависят от физически съоръжения, уязвими при въоръжени конфликти.

На политическо ниво напрежението се разраства и извън бойното поле. Държавният секретар Марко Рубио предупреди, че "най-тежките удари тепърва предстоят" срещу Иран, а президентът Тръмп обяви прекъсване на всякаква търговия с Испания, след като Мадрид отказа да предостави военните си бази за операции срещу Техеран.