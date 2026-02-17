Проектът за малки модулни ядрени реактори (SMR) в Дойчещ ще струва между $6 и 7 милиарда, но реализацията му не може да се очаква в близко бъдеще. Това заяви премиерът Илие Боложан, който определи проекта като по-малко осъществим в сравнение с други ядрени инвестиции в страната.

По думите му модернизацията на Блок 1 и изграждането на Блокове 3 и 4 в АЕЦ Черна вода са по-реалистични, тъй като стъпват върху утвърдена технология и по-ясни възможности за финансиране.

Какво предвижда проектът в Дойчещ

Инвестицията в Дойчещ предвижда 6 реактора с общ капацитет от 462 MW - около 2/3 от мощността на един реактор в Черна вода. Окончателното инвестиционно решение (FID), взето от акционерите на Nuclearelectrica за проекта с NuScale, е условно и не означава начало на строителството, а преминаване към следваща подготвителна фаза.

"Говорим за много голяма сума и за проект в ранен етап. Моята оценка е, че няма да видим незабавна инвестиция", заяви Болжан, като посочи, че подобни ядрени проекти имат хоризонт на реализация от поне 5-6 години.

Планът предвижда първо изграждане на един реактор с мощност 77 MW, а останалите 5 - едва след доказване на работата на технологията. В следващата фаза ще трябва да се изяснят както източниците на финансиране, така и евентуални схеми за подкрепа, включително договори за разлика (CFD).

За сравнение, модернизацията на Блок 1 в Черна вода с мощност 700 MW струва около €1,9 милиарда без ДДС, което прави разхода за един MW произведена мощност многократно по-нисък в сравнение с планираните малки модулни реактори в Дойчещ.