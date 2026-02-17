Оказва се, че в дигиталната епоха дори смъртта вече не е това, което беше. Meta е патентовала технология, която позволява на изкуствен интелект да поддържа социалните ви профили активни, когато вие самите... нямате тази възможност. Или желание. Или пулс.

Патентът, подаден още през 2023 г. и одобрен в края на 2025 г., описва система, която обучава голям езиков модел върху вашите стари публикации, коментари, лайкове и всякакви други дигитални следи. Резултатът: дигитален двойник, способен да лайква, коментира, отговаря на съобщения и дори да симулира аудио или видео разговори, пише Business Insider.

CTO-то на Meta Андрю Босуърт е водещият автор на идеята — човек, който очевидно вярва, че никой не бива да бъде оставян да "изчезне" от нюзфийда.

Аргументът на компанията е почти трогателен: ако спрете да публикувате — било заради почивка от социалните мрежи или по-дългосрочно отсъствие, вашите последователи ще страдат. А ако сте починали, ефектът бил "много по-тежък и постоянен". С други думи, Meta се притеснява за чувствата на вашите приятели, които може да се почувстват изоставени от липсата на нови селфита.

Разбира се, компанията уверява, че "няма планове" да реализира тази конкретна концепция. Което, както знаем, в технологичния свят често означава: "Ще видим".

Етичните експерти не са във възторг. Проф. Едина Харбиня от Университета в Бирмингам предупреждава, че подобни технологии отварят кутията на Пандора: въпроси за съгласието, идентичността, търговията с паметта и правата след смъртта. Тя отбелязва и очевидния бизнес мотив — повече съдържание, повече ангажираност, повече данни за бъдещите AI модели.

Социологът Джоузеф Дейвис напомня, че едно от основните измерения на скръбта е приемането на загубата. "Оставете мъртвите да бъдат мъртви", казва той. Според него дигиталните двойници създават опасна илюзия — нещо като холограма на присъствие, която не е истинска, но изглежда достатъчно убедително, за да обърка човешките емоции.

Технологията не е без прецедент. Microsoft вече патентова през 2021 г. чатбот, способен да имитира починали хора, но проектът беше определен като "твърде смущаващ".

Междувременно индустрията на т.нар. grief tech процъфтява: StoryFile, HereAfter AI, Seance AI, Replika и други стартиращи компании предлагат дигитални версии на починали близки. Пазарът на "дигитален отвъден живот" може да достигне 80 милиарда долара през следващото десетилетие — защото, както изглежда, вечността вече е абонаментна услуга.