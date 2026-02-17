Европейската комисия обяви, че насърчава превозвачите от Западните Балкани да използват разпоредбите за дългосрочни визи и разрешения за пребиваване или гъвкавостта, предвидена в Шенгенските правила за трансгранични работници, предават световните агенции. По този начин Брюксел вижда решение на проблемите с новите правила, ограничаващи престоя на граждани извън ЕС.

"Превозвачите от Западните Балкани се насърчават да правят всичко това в тясно сътрудничество със съседните държави от Шенгенското пространство", заяви говорителят на Комисията Гийом Мерсие по време на пресконференция.

Вчера шофьори на камиони от Западните Балкани заявиха, че обмислят ново блокиране на граничните пунктове със съседните държави от Европейския съюз, след като ЕС отхвърли всички техни предложения за разрешаване на проблема с ограничението за престой.

Правилото за престой от 90/180 дни е част от нова европейска система за влизане/излизане (EES), която беше стартирана през октомври и ще влезе в пълна сила до 10 април. Трансграничните работници, наред с други привилегировани категории, са освободени от регистрация в EES. За транспортните компании от Западните Балкани обаче това правило на практика ограничава до 15 дни на месец времето, което шофьорите могат да прекарат на пътя в европейската Шенгенска зона за свободно пътуване от 29 държави.

Припомняме, че миналия месец транспортни асоциации от Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора блокираха товарния трафик на граничните пунктове в продължение на няколко дни с искания за решение на проблема. Протестите бяха прекратени в края на януари, след като Европейската комисия се съгласи да обсъди въпроса.

В понеделник говорителят на ЕК повтори, че Комисията е наясно с опасенията, изразени от транспортните оператори в Западните Балкани, и е във връзка със своите партньори в региона. След първите протести Комисията се срещна с министри от Западните Балкани на 3 февруари, като се съгласи да създаде техническа група, която да се ангажира с въпроса.

Мерсие заяви, че първата среща на техническата група се е състояла миналата седмица, което е позволило на Комисията "да изясни още веднъж съществуващите правила на Шенген". Той добави, че техническата група ще се срещне отново през седмицата, започваща на 23 февруари, за да продължи дискусиите.

След първата среща транспортните асоциации от Западните Балкани заявиха, че Комисията на практика е отхвърлила всичките им предложения, без да предложи друга възможност за гъвкавост в Системата за влизане/излизане, съобщиха местните медии. Регионалните транспортни фирми предупредиха, че всеки ден шофьорите на камиони биват отказвани да влизат в ЕС на граничните пунктове или депортирани в страните си на произход поради превишаване на 90-дневния престой. Същевременно камионите им биват задържани, доставките на стоки се забавят, а договорите за доставка се анулират.

Босненският логистичен клъстер Konsorcijum Logistika написа в изявление, че Системата за влизане/излизане (EES) ще признае специфичния статут на професионалните шофьори.

"Не позволявайте на техническите формулировки и процедури да прикриват истинския проблем. Професионалният шофьор не е турист. Той не е мигрант. Нито пък е краткосрочен посетител. Той е част от международната промяна в доставките. Ако EES може да бъде адаптирана за други категории, тя може да се адаптира и за професионални шофьори. Всичко останало не е техническа пречка", заявяват от Konsorcijum Logistika Босна и Херцеговина.

Регионалните транспортни фирми също предупредиха, че ще загубят шофьорите си, ако получат работни визи на ЕС, тъй като това ще им даде шанс да си намерят нова работа в транспортни компании от ЕС. По този начин местните транспортни компании ще бъдат принудени да се преместят и регистрират в ЕС, за да останат конкурентоспособни, което е скъп и отнемащ време процес, а същевременно е и опустошителен за икономиките на техните страни.