Очаква се Европейската комисия да обяви нови правила за движение за всички шофьори на камиони от страните от Балканите, които са извън Европейския съюз. Това ще се случи в Сърбия на 10 септември, съобщава информационната агенция AFP.

Повод за предстоящата промяна на правилата от страна на Брюксел е стачката на шофьорите на камиони от Босна и Херцеговина, за която Money.bg ви информира тази седмица.

Босненските превозвачи блокираха пътища и нарушиха веригата за доставки, настоявайки за по-добър достъп до Европейския съюз. След процес на преговори те прекратиха стачката си и трафикът се нормализира, но остават в стачна готовност, пише сръбската eKapija.

"В момента граничните товарни терминали работят с пълен капацитет и трафикът по всички пътища протича безпроблемно", заяви Бисера Хасимбегович, говорител на асоциацията на шофьорите BIHAMK.

Въпросът е, че не се знае докога нещата ще останат спокойни и дали примерът на босненските шофьори няма да бъде последван и от други техни колеги от Балканите.

Източник: iStock Images

Над 90% от товарния транспорт в Босна и Херцеговина се извършва по шосе. Шофьорите на камиони блокираха товарни терминали на дузина гранични пунктове за ден и половина по време на мащабна стачка, пречейки на товарите да преминат в ЕС чрез Хърватия.

Представители на сектора, в който работят между 15 000 и 18 000 шофьори, призовават властите да преговарят с Брюксел за промяна на правило, което според тях е дискриминационно: те могат да прекарат в Европейския съюз само 90 дни от общо 180.

Шофьорите настояват за изключение или времето, което прекарват в ЕС, да се отчита в часове, както и работното им време, а не в дни, тъй като в някои дни са в ЕС само за около час, като се броят за престоя си там през целия ден.

Представители на превозвачите на товари обявиха, че вече са постигнали някои отстъпки.

"Все още има някои технически изглаждания, но можем да кажем, че ключовите въпроси вече се решават и още през септември ще имаме добра новина", заяви Пеулич.

ЕС е основният търговски партньор на Босна и Херцеговина - от 22,9 милиарда евро търговия през 2024 г. 64% са били с ЕС, според данни на Агенцията за статистика на Босна и Херцеговина.