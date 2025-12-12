Китай и Русия провеждат експерименти със стелт технологии, целящи да затруднят откриването на техните сателити от радари и телескопи, заяви пред Breaking Defense висш представител на Космическите сили на САЩ.

Това развитие маркира нова фаза в космическото съперничество между световните сили, но освен това създава потенциални предизвикателства пред функционирането на комерсиалните сателитни компании, тъй като нараства рискът от инциденти.

"В миналото говорехме за играта на котка и мишка, която се разиграва в геосинхронната орбита между китайски, руски и американски сателити, които взаимно се следяха. Тази година обаче видяхме по-скоро игра на криеница в ниската земна орбита", коментира главен сержант Рон Лерч от Космическите сили..

Като пример той посочи трите сателита Shiyan-24 (Shiyan A, B и C), разположени в ниска земна орбита, които участваха в синхронизирани маневри, наречени от вицегенерал Майкъл Гетлейн през март "въздушен бой в Космоса". Всеки от тях имаше различно радарно сечение - вторият беше по-малък от първия, а третият още по-малък.

Това предполага, че Китай напредва с дългогодишен план и изследвания за потенциално използване на стелт технологии в космоса, обясни Лерч на конференцията Spacepower 2025 на Асоциацията на Космическите сили.

От 2012 година китайската армия експериментира с оформянето на микросателити, за да ги направи по-трудни за засичане. Народноосвободителната армия публикува през 2022 година изследователска статия, показваща резултатите - миниатюрен метален сателит, известен като тестов модел Olive-B, който изглежда като сфера.

"Не само че са трудни за визуално засичане, но тази форма, според тях, би била изключително полезна за намаляване на радарното сечение", отбеляза Лерч.

Междувременно, Русия наскоро изведе в средна земна орбита експериментален сателит с много ниска видимост, наречен "Можаец". Особеното при него е изключително ниската визуална величина. За сравнение, Слънцето има визуална величина минус 26, като по-ниските или отрицателните числа означават по-голяма яркост, GPS сателитите в средна земна орбита имат визуална величина около 6.5, докато руският Можаец показва около 16, което го прави изключително труден за наблюдение.

Лерч подчерта приноса на частните компании за помощта на Космическите сили при идентифицирането и проследяването на тези все по-"невидими" сателити. Информацията за сателитите Shiyan е предоставена от LeoLabs, а за "Можаец" - от Slingshot. Всъщност компанията Slingshot открила "Можаец-6" преди Космическите сили, поне публично, според съобщение от 17 ноември.

"Можаец-6", построен от руската Военнокосмическа академия "Можайски", беше изстрелян на 13 септември заедно с нов руски GLONASS навигационен сателит, но прекара пет седмици "изгубен" в Космоса, поне според публичната база данни на Космическите сили.