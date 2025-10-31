Най-големият си инвестиционен рунд до момента обяви българската космическа компания EnduroSat. Тя набра 104 милиона долара от Riot Ventures, Google Ventures, Lux Capital, Shrug Capital и европейския акселератор European Innovation Council Fund.

Новият рунд на финансиране съвпада с откриването на Космическия център на EnduroSat в София. Това е производствено съоръжение с площ от близо 17 500 квадратни метра, на които са разположени различни лаборатории, чисти стаи и друго оборудване.

Центърът значително ще разшири производствените си възможности, като целта е да може да сглобява по два от най-съвършените си Endurance Gen3 сателити дневно. Това са космически апарати с маса до 500 килограма и до 2 гигабита свързаност, като те са подходящи за изграждането на цялостни констелации.

"Тази последна инвестиция, в съчетание с откриването на нашия нов космически център, бележи повратна точка. Тя не само потвърждава силното ни присъствие на пазара, но и значително ускорява способността ни да доставяме високопроизводителни и рентабилни сателитни констелации в безпрецедентен мащаб, приближавайки ни към бъдеще, в което космическите данни ще станат универсално достъпни и незабавно налични", коментира основателят и изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев.

Източник: EnduroSat

EnduroSat е основана през 2015 г., като след последния рунд е привлякла общо над 150 милиона долара от инвеститори. През май тя набра 49 милиона долара в рунд, воден от Founders Fund на технологичния милиардер Питър Тийл.

EnduroSat има богато портолио от наносателити, като използва тяхната платформа и за изграждането на собствена констелация - Balkan-1. Сега компанията е готова да произвежда повече, по-големи и още по-добре оборудвани апарати.

"Траекторията на EnduroSat следва един от най-големите индустриални модели на нашето време. Подобно на BYD, която започна да произвежда компоненти за батерии, преди да се интегрира вертикално в производството на цялостни превозни средства, EnduroSat започна с производството на най-добрите в своя клас подсистеми за космическата индустрия и се изкачи по стълбицата, за да започне да произвежда сателити и цялостни решения за констелации. Те разбират всеки слой от технологичната стълбица, защото са я изградили сами, а това дълбоко познание на системите се превръща в по-добра производителност, по-бърза итерация и в крайна сметка, по-добра икономика", коментира Брандън Рийвс от Lux Capital.