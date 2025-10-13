Безпрецедентен брой Starlink сателити се разбиват обратно на Земята, като към октомври 2025 г. средно 2 спътника на ден излизат от орбита, а е имало и случай с цели 4. Това поражда нови опасения относно замърсяването на атмосферата и нарастващото предизвикателство, свързано с управлението на космическите отпадъци, пише The American Bazaar.

Очаква се тази цифра да се увеличи до приблизително пет спътника на ден, тъй като SpaceX продължава да разширява своята интернет констелация, която понастоящем включва около 8500 оперативни спътника от приблизително 12 000 работещи спътника в орбита.

Ускоряващият се темп на излизане от орбита бележи драматична промяна в сравнение с моделите от ерата преди Starlink. Преди 2019 г. само 40 до 50 спътника в световен мащаб се връщаха в земната атмосфера ежегодно.

SpaceX сега вади от орбита еквивалента на десетилетие орбитална дейност само за няколко месеца, допринасяйки с около 15 000 килограма алуминиеви оксидни частици в горните слоеве на атмосферата за период от половин година.

Всеки спътник, изведен от орбита, произвежда приблизително 30 килограма алуминиев оксид, съединение, което може да разруши озоновия слой. Последни проучвания показват, че нивата на алуминиев оксид в атмосферата са се увеличили осемкратно между 2016 и 2022 г., като случващото се в момента вероятно ще влоши нещата още.

"Все още не е ясно, дори в ерата на мегаконстелациите, дали тези ефекти ще бъдат достатъчно големи, за да бъдат наистина проблемни, но не е ясно и че няма да бъдат", казва пред космическото издание EarthSky Джонатан Макдауъл, астроном в Харвардско-Смитсонианския център за астрофизика.

Паралелно с това има все по-сериозни опасения относно управлението на космическия трафик. Според доклада за космическата среда на Европейската космическа агенция за 2025 г., непокътнати сателити или компоненти от ракети в момента навлизат в земната атмосфера средно повече от три пъти дневно.

Като цяло, активните обекти в някои орбитални ленти са сравними по гъстота с космически боклук.

Макдауъл предупреждава, че докато спътниците Starlink се извеждат от орбита по ясна процедура с намален риск, то в много други случаи може да се окаже, че играем на опасна лотария.

"На всеки няколко месеца се появява съобщение за космически апарат, който е влязъл в атмосферата и е паднал на земята като значителен отпадък. Така че няколко пъти в годината ние стреляме по хората на Земята и за щастие досега не сме ги уцелили", коментира експертът.