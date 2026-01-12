Реализацията на един от потенциално най-важните за развитието на видинския регион проекти най-накрая е на хоризонта. Общината подписа договори за 6,8 млн. евро с "Проучване и добив на нефт и газ" АД за сондаж на три находища на минерална вода, сред които - и това в разположеното на 16 км от областния център село Сланотрън.

Решението дава шанс за връщане в употреба на един от най-лековитите извори в България, който обаче тъне в забрава вече 40 години - с всички негативни ефекти за местната икономика от този факт.

Изворът в Сланотрън е открит през 1958 г. при сондажи за нефт и газ. Използва се от местните от 1960 г., а от 1963 г. селото е обявено за балнеологичен курорт.

Причината е уникалният химически състав на водата - реално говорим за смес от няколко типа, които обикновено се срещат поотделно: хипертермална, хлоридна, сероводородна, йодна и т.н. Минерализацията ѝ е близо 58 грама на литър. Според в. "Конкурент" хора от цяла България и съседните Румъния и Югославия с над 80 вида болести се повлияват от водата. Тръби я отвеждат до специално изградена минерална баня във Видин.

Развитието на туризма в Сланотрън рязко спира през 1986 г., когато е взето решението изворът да се затвори с бетонна тапа. Причината - навлизане на свръхсолените и агресивни води във водоносния слой, от който зависи водоснабдяването на Видин. Според "Конкурент" това се оказва прибързано, а причинителите на замърсяването - съвсем други.

Така или иначе, селото запада, минералните бани в него и във Видин са изоставени. В момента в Северозападна България има само един подобен обект и той работи единствено през лятото.

От над десетилетие се говори за възстановяване на извора, като обаче липсата на пари и на външен инвеститор, както и различни административни спънки блокираха конкретните стъпки. Още през 2014 г. се коментираше вариант да се извличат полезните вещества от минералната вода за целите на химическата промишленост и фармацията.

"Тези води са богати на сяра и на йод. По неофициални данни от тях може годишно да се отделя 20 тона йод, а световният му добив е 50-60 тона. Това означава, че могат да се добият сериозни количества, но всичко това е въпрос на време и на средства, които ние трябва да осигурим, за да се осъществят тези сондажи", коментира по това време тогавашният видински кмет Огнян Ценков.

Сега за нов сондаж в Сланотрън ще бъдат дадени 2,739 млн. евро, като срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 635 календарни дни. Подписани са договори за още две находища - в района на крепост "Баба Вида" и в Градец. Те са за съответно 2,985 млн. евро и 2,382 млн. евро.

По предварителни данни и предишни изследвания водата, която ще се търси в областния център също е сероводородна и с потенциал за балнеолечение, докато в Градец е питейна. Нови химични анализи ще определят предназначението на всеки от изворите.

Към момента не е осигурено финансиране, като ще се търсят варианти с участието на държавата и ЕС. "Ако в рамките на 3-4 месеца това не се случи, с решение на Общинския съвет ще изтеглим дългосрочен кредит, за да реализираме тези толкова очаквани проекти", подчерта пред БТА кметът д-р Цветан Ценков.

Най-вероятно общината след това ще търси частни инвеститори за изграждане на модерни балнео- и туристически комплекси и ще даде водата на концесия.