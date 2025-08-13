Гърция инвестира масивно в технологии за опресняване на морската вода, за да реши хроничния воден дефицит на своите острови. Гръцките острови, разпръснати в Егейско и Йонийско море, традиционно разчитат на събрана дъждовна вода и подземни извори, които често се оказват недостатъчни през сухите летни месеци.

Климатичните промени засилват проблема, но не са единствен фактор - нарастващият туризъм създава огромно напрежение върху ограничените водни ресурси. Малките острови са особено уязвими, като някои са принудени да внасят питейна вода с цистерни през лятото, което е скъпо и ненадеждно решение.

За справяне с кризата правителството в Атина одобри програма от 9,073 милиона евро за 103 интервенции в 61 островни общини. Допълнително бяха осигурени още 20 милиона евро за области с критични нужди, пише местният Insider.

Центърът на програмата са модерните системи, които превръщат морската вода в питейна чрез технологията на обратна осмоза. Правителството ускори лицензирането на малки инсталации за обезсоляване, като вече са одобрени 35, разположени на 27 острова.

Тази технология е особено важна за средиземноморските страни, където водният проблем става все по-сериозен. Испания, Кипър и Израел вече разчитат значително на обезсоляване, а Гърция следва техния пример с адаптирани решения за своята уникална география от стотици малки острови.

Проектът има и икономическо измерение - устойчивото водоснабдяване е от решаващо значение за туристическия сектор на Гърция, който генерира около 25% от БВП. Без надеждно водоснабдяване много острови рискуват да загубят туристическата си привлекателност.

Инициативата се вписва в по-широкия Национален план за водите под координацията на вицепремиера Костис Хадзидакис, който цели устойчиво управление на водните ресурси в цялата страна.

Статистиките показват мащаба на предизвикателството: от 2019 година досега са финансирани над 400 проекта в 78 острова с общ бюджет над 60 милиона евро, като акцентът е върху най-малките и отдалечени области.