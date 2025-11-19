Новото международно летище край Ираклион на остров Крит вече е в напреднал строителен етап - 65% готовност, и обещава да трансформира въздушния транспорт в региона с авангардни технологии и съвременна инфраструктура, пише гръцкото онлайн издание Insider.

Мащабният проект се реализира на територия от над 24 000 декара в района на Кастели чрез 35-годишна концесия. Акционери в проекта са гръцката държава (45,9%), групата GEK TERNA (32,46%) и индийската GMR Group (21,64%). Строителството се осъществява от строителна компания на TERNA.

Проектът надгражда съществуващата авиобаза "Кастели", която е изградена още по времето на Втората световна война и е многократно модернизирана. Идеята за ново голямо гражданско летище на тази локация е още от средата на 80-те, като и след реализацията на проекта ще се запази изтребителната ескадрила.

Инфраструктура

Новите съоръжения ще удвоят капацитета за приемане на полети - от сегашните 22 на час до над 40. Централният терминал ще разполага с 93 572 кв. м площ и 66 гишета за регистрация.

Комплексът включва писта с дължина 3200 метра и ширина 60 метра (категория ICAO 4E), контролна кула с височина 44 метра, 10 допълнителни сгради за различни нужди, търговска зона от 443 000 кв. м и паркинг за 1378 автомобила.

Важен елемент е 18-километровата пътна връзка с магистралата, включваща двоен тунел с дължина почти 3 километра, чието завършване е планирано за есента на 2028 година. До тогава ще функционират алтернативни пътни трасета.

Напредък

Според последната информация, представена от ръководството на проекта, завършването на сградните съоръжения е планирано за есента на 2026 година, а контролната кула ще бъде готова още през пролетта. Тестовата експлоатация на новото летище се очаква да започне в началото на 2027 година.

Началото на търговската експлоатация обаче зависи от разрешаването на две важни въпроси - обжалване на решението за запазване на археологическите находки на хълма Папура, където трябва да се монтират радарните системи, и провеждането на обществена поръчка за инсталиране на навигационните системи на стойност над 90 милиона евро.

Нико Анастасиу, изпълнителен директор на новото летище, потвърди пред Insider, че има достатъчно време и алтернативни решения за навременния монтаж на радара, което би позволило летището да започне търговска дейност още през 2027 година.

Преходът от сегашното летище "Никос Казандзакис" към новото ще се извърши без прекъсване на обслужването на пътниците.

Бюджетът на проекта възлиза на 625 милиона евро (520 милиона евро първоначален договор плюс 105 милиона евро за разширяване на площите - решение, взето след пандемията от COVID-19). Общата инвестиция през периода на концесията обаче се очаква да надхвърли 1,5 милиарда евро.

За първата година на работа се прогнозират 11,5 милиона пътници - консервативна оценка, като се има предвид, че съществуващото летище тази година ще надхвърли за първи път 10 милиона пътници. Проекциите за 30-ата година от експлоатацията предвиждат 17,8 милиона пътници годишно.

Благодарение на стратегическото си разположение, новото летище може да се превърне в регионален хъб за Средиземноморието и транзитна точка за другите гръцки острови.