Цените на златото могат да се повишат до 5000 долара за унция през първата половина на 2026 г. поради геополитическите рискове и нарастващия дълг, заявиха от HSBC, цитирани от "Ройтерс".

Въпреки това банката понижи средната си прогноза за цената на златото за 2026 г. от 4600 долара на 4587 долара за унция, като посочи рисковете, че покачването на цените може да доведе до корекция по-късно през годината.

Тя добави, че тази корекция може да бъде по-дълбока, ако геополитическите рискове отшумят или ако Федералният резерв на САЩ спре да намалява лихвените проценти.

"Виждаме широк диапазон от 5050 до 3950 долара за унция за 2026 г. и цена в края на годината от 4450 долара за унция", пишат от банката, добавяйки, че търговията вероятно ще се характеризира с висока волатилност.

HSBC също така повиши прогнозите си за средната цена за 2027 и 2028 г. до 4625 и 4700 долара, съответно от 3950 и 3630 долара. В бележката се посочва прогноза за цената в края на 2027 г. от 4600 долара и се въвежда прогноза за средната цена за 2029 г. от 4775 долара.

Спот цената на златото се търгуваше в четвъртък на ниво от 4427,48 долара, след като през 2025 г. отбеляза годишен ръст от 64%, най-големият от 1979 г. насам.