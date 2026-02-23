Брутният вътрешен продукт на Армения (БВП) през 2025 година е нараснал със 7,2% г. в сравнение с 2024 г., показват предварителните данни на Статистическата служба на страната (Армстат), съобщи Финмаркет. В държавният бюджет на Армения за 2025 г. беше заложен ръст на БВП от 5,1%. През 2024 г. икономиката на страната е нараснала с 5,9%.

Потребителските цени в малката бивша съветска република през миналата година са се увеличили като цяло с 3,3% (за 2024 г. регистрираната инфлация беше едва 0,3%).

Външнотърговският оборот на Армения обаче за 2025 г. достигна само 21,43 милиарда долара, което е срив с 29% в сравнение с 2024 г. По-конкретно, на годишна база износът се е сринал с 36,1% до близо 8,4 милиарда долара, а вносът е намалял с 23,6%, до 13,34 милиарда долара.

Според данните на Армстат, промишленото производство на страната е нараснало с 4,7% през миналата година. Селскостопанското производство се е увеличило с 5,6%. Строителният сектор е отбелязал най-висок годишен ръст - от 20,2%. Вътрешната търговията е нараснала с 3%, а услугите - с 10,6%. Производството на електроенергия в Армения през 2025 година се е повишило с 6,7% на годишна база.