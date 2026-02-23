Австралийската минна компания Bindi Metals обяви, че е получила одобрение от сръбското Министерство на минното дело и енергетиката за първи сондаж в проект за добив на висококачествено злато в минния район Рашка, предават местните медии.

За сондиране на частни и на горски земи, управлявани от сръбското правителство, се изискват споразумения за достъп до земя, а компанията е в преговори със съответните собственици на земя и с властите, пише The Australian.

Одобрението на министерството включва изменение на работната програма на Bindi, което позволява сондиране в рамките на първия разрешен период на проучване.

"Одобрението на проекта от сръбското министерство осигурява пълно регулаторно разрешение за сондиране и ни позволява да преминме към първата си фаза на сондиране, при условие че споразумението за достъп до земя е в процес на разработка", заяви главният изпълнителен директор на Bindi Metals, Марк Фрийман.

Вече е в ход е мобилизация на геофизично оборудване и екип за първоначално проучване с дължина 10 км, като се очаква то да отнеме две седмици. В зависимост от първоначалните резултати може да бъдат завършени допълнителни индуцираните поляризации.

Проектът "Равни" с площ от 30 км² се намира в металогенната зона Копаоник и района Рашка на западния Тетиански магматичен пояс в югозападната част на Сърбия. Минният район Рашка е дом на природни ресурси от световна класа, включително находището за злато Рогозна. В района има още редица мини, в които е имало добив в миналото.