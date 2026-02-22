За стартирането на успешен бизнес основателите трябва да се насочат към пазари без конкуренция, а изпълнението на идеята е по-важно от самата нея. Това твърди Оливър Замвер - немски докторант - в научната си дисертация. Тя е публикувана през 1998 година след разговори с предприемачи, инвеститори на рисков капитал, адвокати и професори от Силициевата долина.

Освен че голяма част от твърденията му стават реалност в години по-късно, като дистанционната работа например, научният му труд поставя основите на нетрадиционен бизнес модел, който носи милиарди долари на него и братята му Марк и Александър.

Първият "пробив"

Първият продукт на братята Замвер е сайтът Alando, създаден в началото на 1999 година, заедно с трима техни партньори. Той дава възможност на частни лица и търговци да обявяват различни стоки за продажба на търг. Така немският сайт звучи като точно описание на... eBay - американската платформа, която стартира едва няколко години по-рано. Оказва се, че именно от нея се вдъхновяват младите предприемачи.

Източник: Alando

Новината за немския сайт бързо стига до основателя на американската платформа Пиер Омидяр, на когото не му трябва много време, за да реши да придобие Alando за 43 милиона долара. Причината - продуктът му предоставя бърз достъп до немския пазар.

Модел

Успехът от първата им сделка вдъхновява братята Замвер да създадат бизнеса Rocket Internet през 2007 година, описвайки го като "инкубатор на стартиращи компании", разказва Hiten Shah.

Те избират бързо проспериращи американски стартиращи бизнеси, като основните ключови показатели, които следят, са кръговете на финансиране, темповете на растеж и тенденциите на развиващите се пазари. След това копират основните им идеи и представят ребрандиран продукт в Европа, където конкуренция липсва или е незначителна.

За осъществяването на модела те се нуждаят от още хора - несигурни, с малък опит, но умни и свръхпроизводителни - които да поемат ролята на изпълнителен директор на новосъздадените компании. Много често обаче тяхната печалба е между 10% и 20%, докато по-голямата част остава при Rocket Internet. Тези условия се аргументират с това, че компанията на тримата братя инвестира в маркетинг - от външна реклама до присъствие в интернет и телевизия, предоставя офис пространство, техническа поддръжка и достъп за инвеститори.

Източник: iStock

Моделът за пореден път се оказва успешен, като в някои случаи фирмите наемат средно около петима нови служители на ден, а в определен период братята стартират нова компания всяка седмица. Когато бързият растеж достигa своя връх, "клонингът" се продава на оригинала.

Така до 2014 г. Rocket Internet набира над 2 милиарда долара, оперира в повече от 100 държави и има над 30 000 души, пише The Economic Times.

Някои от най-успешните им примери са Citydeal - копие на Groupon, което се разраства до 80 града и 600 служители и е продадено за 100 милиона долара и Lazada - копие на Alibaba, която го купува за 4 милиарда долара.

Агресивна стратегия

С разрастването на бизнеса братята Замвер предприемат значително по-агресивна стратегия. При наличието на местен конкурент например, те инвестират в пъти по-големи суми от него, за да го "задушат". В някои случаи финансират две конкурентни компании на пазара, за да могат да се облагодетелстват от "борбата" между тях. Такъв пример са Take It Easy и Delivery Hero. При недостигане на поставените цели за растеж заплашват изпълнителния директор и служителите със сливане, продажба или закриване, разказва още Hiten Shah.

Източник: iStock

Според някои източници пък в офиса на тяхна фирма в Малайзия са работили мигранти без право на пребиваване. Вместо да се сдобие с нужните документи обаче, Rocket Internet инсталира камери, за да следи за изненадващи проверки на органите на реда.

Агресивната им стратегия се прехвърля и в маркетинга със създаването на досадния, но популярен рингтон Crazy Frog и компанията Jamba, която продават по-късно на Verisign за 273 милиона долара.

И все пак... копието не е оригинал

През 2011 година Rocket Internet инвестира 90 милиона в Wimdu - клонинг на Airbnb. Планът за действие е същият - копиране, разработване, налагане на пазара и продаване. За по-малко от 100 дни в платформата има 10 хиляди имота по целия свят и е достъпна на 15 езика.

Източник: iStock

Моделът им се чупи, когато основателят на Airbnb Брайън Чески отказва да придобие компанията след среща с тях в Берлин. По-късно ги обявява за измамници и разкрива използването на нелоялни практики като копиране на сайта му, кражба на обяви без знанието на собствениците и изпращане на наематели с цел привличане на домакините към тяхната платформа.

През 2018 година Wimdu обявява закриването си, което засяга над сто служители в Берлин и Лисабон.

Промяна на стратегията

Провалът на Wimdu кара братята Замвер да променят целите си и да стартират бизнеси, които да просъществуват. Така Rocket Internet създава Jumia (клонинг на Amazon), който се превръща в първия еднорог в Африка... въпреки че в момента стойността му е около 470 милиона долара.

Друга компания - Zalando, която копира онлайн търговецът Zappos, достига пазарна капитализация от 28 милиарда долара, докато оригиналът се продава едва за 1 милиард. Подобен е успехът и на HelloFresh, която достига стойност около 2 милиарда долара - 20 пъти над стойността на оригинала.

Източник: iStock

Бизнес и етика

Мнението на експертите относно етичността на бизнеса на тримата братя е поляризирано. От една страна, те са обвинявани в липса на авторска, оригинална идея, като някои са съгласни с Чески, че това може да се разглежда като кражба.

Други подкрепят подхода им, като намират ползи за големите компании, които успяват да се възползват от успеха на Rocket Internet, за да навлязат активно на пазари, които иначе биха останали встрани от основната им дейност. В подкрепа на тази теза те изтъкват, че компанията предоставя достъп до продукт, който в противен случай не би достигнал до местното население.

"Докато американските стартиращи компании се бореха за едни и същи потребители в Сан Франциско, Rocket Internet донесе онлайн пазаруването в Сингапур, споделеното пътуване в Техеран и доставката на храна в Сао Пауло. Те не просто копираха, а адаптираха. Всеки клонинг беше съобразен с местния контекст, културните нюанси и регионалните икономически реалности", обяснява Hiten Shah.

Въпреки успехите на тримата братя, моделът на Rocket Internet вече не работи. Основателите на компании имат много повече възможности за финансиране днес и малко от тях биха се съгласили да ръководят компания само с 10% собственост. Маркетингът също се е променил през последните няколко години и агресивната стратегия на Замвер не работи в социалните мрежи, а спорната им репутация оказва негативен ефект върху последващите им сделки.