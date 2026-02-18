Руските компании наемат милиони служители на работа на непълно работно време, докато милиони други работят дистанционно. Причината: бизнесът пести от офис пространства. Новината идва на фона на влошаващите се икономически условия в страната, съобщава прокремълският всекидневник "Известия".

Броят на частично заетите работници в Русия, което е и основният проблем за икономиката, днес е на най-високото си ниво от повече от десетилетие, става ясно и от анализ на данни на Росстат, проведени от базираната в Москва одиторска мрежа FinExpertiza. И докато официалният процент на безработица в момента се колебае около 2,2%, скокът в работата на непълно работно време подчертава скрития натиск върху руската икономика, тъй като инвазията в Украйна наближава четиригодишната си граница.

Около 5,5 милиона руснаци са класифицирани като частично заети през третото тримесечие на 2025 г., което е с 12% повече от предходното тримесечие и най-високата цифра от 2015 г. насам. Около 4 милиона работници са били пуснати в неплатен отпуск между юли и септември, което е увеличение с 9,3% спрямо предходните три месеца, докато броят на служителите, бездействащи поради престой, се е увеличил с 62,6% до 165 000.

Приблизително 1,27 милиона души са работили на намалено работно време, което е увеличение с 12,7% спрямо предходното тримесечие, докато 69 200 служители са се сблъскали със съкратени работни седмици, което е осемкратно увеличение.

Секторът на хотелиерството и ресторантьорството представлява най-голямата промяна към работа на непълно работно време, като 33,9% от работната му сила, или 124 900 души, са преминали към частична заетост. Производството е следвано от 27% (1,6 милиона работници) и строителството с 22,7% (271 300 работници).

Източник: iStock

Заетостта на непълно работно време е концентрирана в индустриално развития Пермски край (21,7% от работната сила), Нижегородска област (21,6%), Челябинска област (20,9%), Ярославска област (19,8%) и република Удмуртия (19,8%), както и в Санкт Петербург и Свердловска област (и в двете по 19,5%).

"Въпреки че компаниите преместват работниците си на частична заетост, за да избегнат съкращения и да запазят персонала, това на практика действа като форма на скрита безработица", коментира пред "Известия" Олга Епифанова, експерт в Агенцията за стратегически инициативи (АСИ).

Увеличението се дължи главно на забавяне на икономиката и спада в производството в предприятията, които отбелязаха растеж през 2023-2024 г. благодарение на заместването на вноса. Работниците, поставени на престой, виждат реалните си доходи да спадат с поне една трета, докато тези в неплатен отпуск губят доходите си напълно.

"Намаляващите доходи от своя страна затрудняват работниците да изпълняват финансови задължения като погасяване на заеми и сметки за комунални услуги, които стават по-малко спешни от разходите за храна и лекарства", казва Епифанова.

Отделно проучване на доставчика на финансови услуги Action Finance показа, че руските предприятия не очакват икономиката да се подобри през 2026 г. и се готвят да намалят разходите чрез мерки за персонал. Около 38% от средните и големите компании планират да намалят бюджетите си за заплати, като 32 на сто възнамеряват да го направят чрез съкращения и автоматизация.

Други представители на бизнеса казват, че ще намалят бонусите, ще преразгледат структурите си на заплащане и ще разширят използването на работа на непълно работно време.