Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард планира да напусне поста си преди края на мандата си през октомври 2027 г., съобщи Financial Times, позовавайки се на източник, запознат с нейните намерения. Според публикацията тя желае да се оттегли преди френските президентски избори през пролетта на следващата година, за да може настоящият президент на Франция Еманюел Макрон да участва в избора на нейния приемник — съвместно с германския канцлер Фридрих Мерц.

От ЕЦБ реагираха бързо на тези твърдения. "Президентът Лагард е изцяло съсредоточена върху мисията си и не е взела никакво решение относно края на мандата си", заяви говорител на институцията.

Самата Лагард е отричала подобни намерения и в миналото — миналото лято тя категорично отхвърли слуховете, че обмисля да оглави Световния икономически форум, заявявайки, че е "напълно решена да изпълни мандата си". Съвсем наскоро тя допълни, че "не е от хората, които се отказват", макар и да признала, че при встъпването си в длъжност през 2019 г. се е изненадала, научавайки, че мандатът е осемгодишен, а не петгодишен.

Ситуацията сега обаче е различна - както по света, така и в Европа, а и във Франция.

Спекулациите около ранното напускане се засилиха след обявяването, че управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало ще напусне поста си предсрочно — през юни тази година, повече от година преди изтичането на мандата му. Това дава възможност на Макрон да назначи приемника му, преди изборите да могат да доведат до власт крайната десница.

Макрон не може да се кандидатира за трети пореден мандат, а опасенията от победа на Марин льо Пен или на нейното протежe Жордан Барделa на президентските избори през 2027 г. карат редица европейски правителства да обмислят ускоряване на процеса по намиране на нов шеф на ЕЦБ.

Въпреки че формално решението за приемника на Лагард се взима от лидерите на всички 21 държави от еврозоната, установената практика сочи, че успешният кандидат трябва да се ползва с подкрепата както на Франция, така и на Германия.

Сред най-споменаваните имена са бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и генералният мениджър на Банката за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос, а интерес са изразили и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел, и членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел.

Не всички обаче подкрепят ускорената процедура. Австрийският финансов министър Маркус Мартербауер заяви, че е за спазване на стандартния график, а германският му колега Ларс Клингбайл също се изказа в полза на установения ред. Преди да поеме ЕЦБ, Лагард оглавяваше Международния валутен фонд от 2011 до 2019 г., а преди това е заемала поста на френски финансов министър.