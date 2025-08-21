Европа трябва да засили връзките си с търговски партньори извън Съединените щати, заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на панел на Световния икономически форум в Женева.

"Въпреки че САЩ са и ще останат важен търговски партньор, Европа следва също да се стреми да задълбочи търговските си връзки с други юрисдикции, като използва силните страни на своята ориентирана към износ икономика", подчерта Лагард.

Изявленията ѝ идват на фона на нарастващото напрежение в търговските отношения между ЕС и САЩ заради митническите ставки на администрацията Тръмп. Износът на ЕС към САЩ през юни достигна най-ниските си нива от края на 2023 г. насам, което отразява влиянието на търговската политика на Вашингтон.

По думите на Лагард според изчисленията на ЕЦБ търговското споразумение между САЩ и ЕС и заложената в него 15-процентова базова ставка води до ефективни 12-16% мита върху европейския внос в САЩ. Това все пак е значително под най-тежките юнски прогнози за 20%.

"Последните търговски сделки облекчиха, но определено не елиминираха глобалната несигурност, която продължава да съществува поради непредвидимата политическа среда", отбеляза Лагард.

ЕС вече води по отношение на глобалните търговски споразумения и е най-важният търговски партньор за 72 страни, представляващи близо 40% от световния БВП. Ролята на еврото в търговското фактуриране е нараснала до 40%, което дава на Европа конкурентно предимство, допълни тя.

Въпреки това, международната роля на еврото остава относително непроменена от 2010 година, задържайки 19% дял в глобалното използване на валути - въпреки сериозно разклатения от действията на Тръмп долар. Лагард предупреди, че "еврото няма да спечели повече позиции по подразбиране" и че европейците трябва да го "заслужат".

По думите ѝ това би дало достъп на страните от ЕС до външно финансиране при по-добри условия, като в същото време ще ги защитава от международната нестабилност.

ЕЦБ вече предприема стъпки за насърчаване на използването на еврото в търговията, включително подготовка на цифрово евро и подобряване на трансграничните плащания чрез разширяване на линиите за размяна с ключови партньори.

Екипът на ЕЦБ ще включи последиците от търговското споразумение за икономиката на еврозоната в предстоящите септемврийски прогнози, които ще ръководят решенията на централната банка през следващите месеци.

На фона на изказването на Лагард, други големи икономики също се преориентират. Китай рязко увеличи износа си към Югоизточна Азия и други развиващи се страни, докато Япония се готви за преговори с организацията Меркосур, която обединява някои от най-големите южноамерикански икономики.