Пазарът на ритейл паркове в България преживя най-бързия си растеж в историята. Ако през 2020 г. подобни обекти са били около десет, то към края на 2023 г. броят им вече достига 45. Днес в страната функционират над 75 търговски парка с обща отдаваема площ от приблизително 700 хил. кв. м, посочва Димитринка Раковска, директор "Търговски площи" в Colliers България.

Ръстът е стимулиран от пандемията, когато ритейл парковете остават единственият формат, който работи без прекъсване заради откритите общи части и директния достъп до магазините. Това ги прави предпочитан избор както за международните и национални вериги, търсещи по-големи формати, така и за потребителите, за които удобството и бързият достъп остават ключови.

Източник: money.bg

Класическият ритейл парк включва поне 4-5 големи магазина, отдаваема площ от минимум 4-5 хил. кв. м и единен открит паркинг, управляван от един собственик. В последните години пазарът започва да се развива в нова посока - навлизат обекти на две или три нива, локации с допълнителни услуги и концепции за забавление, фитнеси и дори киносалони.

Запълняемостта на вече установените паркове достига средно 95-100%, което ги прави изключително атрактивни за инвеститорите. Средните наемни нива варират между 7 и 12 евро/кв. м без ДДС, като в София и най-големите градове те са в горната част на диапазона.

Строителството на ритейл парк е значително по-бързо от изграждането на мол. Цената на земята в периферните локации е по-ниска, а форматът отговаря на нуждите на търговците, които търсят големи пространства на по-ниски разходи.

Раковска посочва, че към момента в страната има около 15 проекта в строеж, но следващата година вероятно ще донесе известно забавяне на новите реализации. Пазарът преминава към етап, в който проектите ще се различават не чрез размер, а чрез добавена стойност - повече хранителни зони, спорт, услуги и забавления.

Българският пазар е сред лидерите в Централна и Източна Европа по потребление и покупателна способност, което продължава да подхранва интереса към търговските площи. В редица градове търсенето все още изпреварва предлагането.

"Докато търговията расте устойчиво, пазарът на търговски площи ще се развива стабилно", подчертава Раковска.

