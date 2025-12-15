Криптогигантът Tether е отправила оферта на стойност 1.1 млрд. евро в брой за придобиването на италианския футболен колос "Ювентус", пише Financial Times. Базираната в Ел Салвадор компания е предложила цена от 2.66 евро за акция за мажоритарния дял от 65.4%, който се държи от Exor - холдинговата структура на фамилията Аниели, контролираща "Ювентус" още от 1923 г. При регулаторно одобрение Tether планира да отправи същата оферта и към останалите акционери.

В петък пазарната цена на акция на клуба е била 2.19 евро, а капитализацията - малко под 925 млн. евро, което прави предложението на Tether значително над пазарното ниво. В събота Exor е съобщило, че единодушно отхвърля "непоисканото предложение" на Tether Investments и подчертава, че "няма намерение да продава нито една акция на трета страна".

Tether вече е натрупала 11.5% дял в клуба през тази година, а новата оферта допълнително изостря напрежението между ръководството на компанията, което има италиански корени, и главния изпълнителен директор на Exor Джон Елкан.

"Ювентус винаги е бил част от живота ми", заяви изпълнителният директор на Tether Паоло Ардоино. "Израснах с този отбор - той ме научи на отдаденост, устойчивост и отговорност."

Офертата идва след напрегната седмица за Exor. Решението на холдинга да продаде своите медийни активи в Италия предизвика стачки в редакциите на La Stampa и La Repubblica, както и остра критика от страна на политици.

Елкан и фамилията му са заклети привърженици на "Ювентус" и притежават клуба от над век. Част от акциите бяха листнати на борсата в Милано през 2001 г. Хора от обкръжението му твърдят, че няма намерение да се дистанцира от Италия и че ключови активи като "Ювентус" не са за продан. Въпреки трудностите през последните години, "семейството е решено да върне клуба към успехите", казва един от източниците на FT.

Tether е най-големият емитент на стабилни криптовалути, чийто токен USDT е вързан към щатския долар. Компанията има в обращение около 185 млрд. долара в USDT и основната част от приходите ѝ идва от лихвите по американски държавни ценни книжа, които стоят зад актива.

През първите девет месеца на 2025 г. Tether е реализирала печалба от 10 млрд. долара, а за цялата година очаква около 15 млрд. долара В момента компанията набира между 15 и 20 млрд. долара от стратегически инвеститори при оценка от 500 млрд. долара и разширява дейността си в САЩ. Според FT Tether реинвестира значителна част от печалбите си в млади технологични компании, както и в медийни проекти.

"Ювентус" не е печелил Серия А от 2020 г. насам. Пандемията нанесе сериозни финансови щети, а през 2021 г. клубът се раздели с Кристиано Роналдо. Същата година беше разтърсен от счетоводен скандал и неуспешен опит да лансира Суперлигата на Европа - инициатива, зад която стоеше тогавашният президент Андреа Аниели, напуснал през следващата година.

След поредица от трудни сезони "Ювентус" изостана зад основните си съперници, докато Интер, Милан и Наполи си разменяха шампионската титла в последните години.