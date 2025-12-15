Забавеният ноемврийски доклад за заетостта и ключовото отчитане на инфлацията не са единствените неща, които биха могли да предизвикат пазарни сътресения. Фондовият пазар се готви за бурна седмица по време на последна търговия за годината, съобщава Morningstar. Времето изтича за инвеститорите, които искат да направят последни ходове, преди календарът да премине към новата 2026-а година.

Залозите са високи, защото поредица от отложени икономически данни, съчетани с мащабно ребалансиране на пазарните индекси, заплашват да засилят волатилността, пише MarketWatch. За инвеститорите това може да изглежда като последен шанс да решат дали 2025 година ще завърши с аплодисменти или със сълзи.

През настоящата седмица ще бъдат публикувани докладът за заетостта в САЩ през ноември и ключови данни за инфлацията, които могат както да подкрепят, така и да поставят под съмнение лихвените очаквания на Федералния резерв за новата година.

В петък американските акции завършиха с рязък спад. За седмицата индексът S&P 500 се понижи с 0,6%, Nasdaq Composite се срина с 1,6%, а Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст от 1,1%.

Източник: iStock

"Ако видим по-бързо нарастване на безработицата над 4,5%, това би било фактор за по-ниски лихви през 2026 година, както по отношение на очакванията за Федералния резерв, така и на пазарното ценообразуване по цялата крива на държавните облигации", коментира Tони Родригес, ръководител на стратегията за дългови инструменти в Nuveen.

Както Money.bg писа, миналата седмица представители на Фед понижиха лихвените проценти за трето поредно заседание, като същевременно сигнализираха готовност за още едно понижение през следващата година.

Актуализираното резюме на икономическите прогнози на централната банка на САЩ предвижда безработица от 4,5% в края на тази година, спад до 4,4% през 2026 г. и до 4,2% през 2027 година. Най-новите правителствени данни показват равнище от 4,4% през септември - най-високото от четири години насам.

Подобряващите се икономически перспективи, както и сериозните опасения около някои силно поскъпнали AI акции, подхранват ръст в онези сегменти на американския фондовия пазар, които биха спечелили от икономическо ускоряване и по-ниски разходи по финансиране.

Въпреки това и макар че Федералният резерв на САЩ контролира краткосрочните лихви, дългосрочните разходи по заеми, като например 30-годишните ипотечни лихви, зависят от доходността по дългосрочните държавни облигации, която остава висока.