Глобалният пазар на сребро е изправен пред нов риск, след като китайските запаси паднаха до най-ниското си ниво от десетилетие, съобщава Bloomberg. Наскоро огромен обем от метала беше изпратен до Лондон, за да се облекчи свиването, което доведе цените до рекордни нива.

Запасите от сребро в складове, свързани с Шанхайската фючърсна борса, достигнаха най-ниското си ниво от 2015 година насам, докато обемите на Шанхайската златна борса се върнаха към най-ниското си ниво от повече от девет години, показват данни на борсата и брокерските компании.

Спадът се отчита, след като китайският износ на благородния метал скочи до над 660 тона през октомври, най-високият обем в историята. Експерти коментират, че запасите се свиват заради нарастващия износ за Лондон.

Среброто преминава през една доста бурна година. Цените на метала се повишиха с 80% до серия от върхове. Скокът дойде едновременно с ръста на цената на златото, търговците увеличиха залозите, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да въведе мито върху по-евтиния метал.

Източник: iStock

Това привлече сребро към САЩ и ограничи силно лондонския пазар точно когато търсенето в Индия нарасна. Така се стигна до исторически недостиг.

На фона на кризата китайското потребление на сребро за фотоволтаични компоненти - едно от основните приложения на метала, не спира да расте. Извън Китай ликвидността на пазара на сребро остава проблем. Разходите по заемите все още са високи в Лондон, въпреки рекордния приток на ресурси.