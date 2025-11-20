Цените на жилищата в Лондон падат до най-ниските си стойности от близо две години, притиснати от ограничена достъпност и по-високи лихви - в рязък контраст с поскъпването в останалата част на Обединеното кралство, предава Financial Times. Спадът идва само дни преди финансовият министър Рейчъл Рийвс да представи бюджета, включващ нови по-високи данъци за най-скъпите имоти.
Според националната статистика средната цена на жилище в британската столица е намаляла с 1,8% за годината до септември - най-големият спад от началото на 2024 г. В отделни квартали понижението е още по-осезаемо: 15% в City of London и 11,3% в Kensington and Chelsea. Така средната цена достига 549 942 паунда- най-ниското ниво от декември 2023 г.
Макар че жилищата в Лондон остават приблизително двойно по-скъпи от средните за страната, ситуацията рязко контрастира с ръста от 2,6% в национален мащаб. Експерти обясняват движението с комбинация от надценени имоти спрямо доходите, по-стръмни ипотечни разходи и пазар, който очаква допълнителни удари в бюджета.
Рийвс подготвя т.нар. "данъчен рейд" върху луксозните домове чрез нови, по-високи прагове на местния данък върху имотите - идея, която се обсъжда във Великобритания още от 2012 г. След като миналата седмица кабинетът се отказа от увеличение на подоходния данък, се очаква комбинация от по-тесни, но разнообразни данъчни мерки.
По думите на Ричард Донъл от имотната консултантска компания Houseful достъпността е "основният препъникамък" при покупките в Лондон и Южна Англия, където дори минималният годишен ръст от 0,9% вече е натиск за много домакинства. Ипотеките остават скъпи - лихвите по двугодишен фиксиран кредит с 60% заем спрямо стойността са били 4% през октомври, значително над средните 1,3% от 2020-2021 г., въпреки че пазарът очаква предстоящо понижение на основната лихва от Английската централна банка.
Саймън Джерард, председател на Martyn Gerrard Estate Agents, директно обвини правителството за спада в цените и предупреди, че бюджетните мерки срещу скъпите имоти ще ударят най-вече семейства: "Вече е почти непосилно за семейства да си позволят дом в Лондон, а този бюджет само ще задълбочи проблема."
Извън столицата трендът е противоположен. Всички английски региони отчетоха годишно поскъпване на имотите, докато в Шотландия ръстът достигна 5,3%, а в Уелс - 2,7%. В самия Лондон спадът се води от цените на еднофамилните къщи (-3,4%), следвани от апартаментите (-2,9%) и редовите къщи (-0,6%).
Според Джейсън Теб, президент на OnTheMarket, пазарът в столицата страда от "повишено предлагане и по-слабо търсене", докато купувачите са ограничени както от високите ипотечни разходи, така и от общото поскъпване на живота.
Лондон остава регионът с най-високи наеми в страната - 2265 паунда средно на месец. Но темпът на нарастване на наемите също се охлажда: през октомври ръстът е 4,3% при 5% за Обединеното кралство - най-бавният темп от август 2022 г. насам.