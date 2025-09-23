Финтех гигантът Revolut си поставя за цел да достигне 100 милиона клиента през следващите две години, а до 2030 г. да навлезе на 30 нови пазара по цял свят. За да постигне това през следващите пет години компанията с над 65 млн. клиента ще инвестира 11.5 млрд. евро.

Целите пред Revolut начерта Ник Сторонски, главен изпълнителен директор и съосновател на компанията. Той стори това по време на събитие тази сряда, чрез което бе открита новата централа на финтех гиганта в Лондон.

Money.bg също бе на него и имаше възможността да разговоря с Мария Лукаш, pъĸoвoдитeл "Pacтeж" зa peгиoнa нa Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa в Rеvоlut. През следващите дни може да очаквате интервю с нея, направено специално за медията ни.

"Нашата мисия винаги е била да улесняваме финансовите операции на клиентите ни, а визията ни да се превърнем в първата истински глобална банка в света е най-доброто изражение на това. От корените ни тук, в Обединеното кралство, ние се разраснахме и днес обслужваме над 65 милиона клиенти по целия свят, а днешното откриване на новия ни глобален централен офис в Лондон е отправната точка за нашето бъдеще. Този централен офис ще бъде от ключово значение за постигането на нашия следващ важен етап - 100 милиона клиенти", разказа Ник Сторонски по време специалното събитие.

В сърцето на Великобритания

Основаната преди точно 10 години компания продължава да затвърждава присъствието си в Обединеното кралство. Освен с разкриването на новата си централа, намиращата се в лондонския финансов регион Canary Wharf, през следващите 5 години в страната Revolut ще инвестира 3.4 млрд. евро.

Така компанията ще подкрепи разкриването на 1000 нови работни места само на Острова. Плановете на финтех компанията са новите ѝ служители в световен мащаб да достигнат 10 000 до края на 2030 г.

Като "роден" пазар Великобритания се очертава като неин основен с 12 милиона клиента от общо 65 по цял свят.

Инвестиции в бъдещето

Освен 3.4 млрд. евро на Острова през следващите пет години Revolut ще инвестира 1 млрд. евро в центъра си в Западна Европа във Франция, както и 425 млн. евро за ускоряване на дейността си в САЩ.

С останалите инвестиции до 11.5 млрд. евро Revolut ще стимулира по-нататъшния растеж на други европейски пазари, както и навлизането на нови в Латинска Америка, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион.

Международна експанзия

В Латинска Америка компанията планира да стартира като банка в Мексико в началото на 2026 г., а заявлението за лиценз в Колумбия и Аржентина ще бъде подадено до края на настоящата година.

В Азия и региона на Тихия океан Revolut се подготвя за навлизане в Индия, отваря технологичен център във Филипините и работи по лицензи в Австралия и Нова Зеландия.

В Африка и Близкия изток стартира операции в Южна Африка (ЮАР), а в ОАЕ вече е получила принципно разрешение. В същия момента в Европа създава офис в Париж и готви клонове в Португалия и Белгия.

Иновации, растеж на Revolut Business и стратегически партньорства

Revolut поставя силен акцент върху иновациите, като разширява дейността си в области като изкуствен интелект (AI) и частно банкиране. Според техническия директор Влад Яценко и мениджъра на Premium Products Тара Масуди, тази стратегия е ключова за изграждането на глобална финансова екосистема.

Revolut Business продължава бързо да разширява дейността си и вече отчита над 1 млрд. долара годишни приходи. По време на събитието генералният мениджър Джеймс Гибсън подчерта, че платформата е сред водещите играчи в B2B финтех, благодарение и на растежа на придобиващия ѝ клон. Днес тя обработва повече от 4 милиона плащания месечно за търговци по целия свят.

Успоредно с това компанията инвестира в стратегически партньорства, за да засили глобалното си присъствие. Един от акцентите е сътрудничеството с бъдещия отбор на Audi F1. Споразумението включва създаване на съвместно брандирани карти и позиционира Revolut като иновативен партньор на глобалната спортна сцена.