По мое мнение, трябва да продадем двата реактора от площадката на АЕЦ "Белене" и да гледаме към новите технологии — малките модулни реактори (SMR). Това заяви в студиото на Money.bg проф. д-р Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност към УНСС, който от март е пълноправен член на Европейския алианс на малките модулни ядрени реактори. Според него, площадката в Белене е "изключително подходяща" за изграждането на подобен тип проекти, тъй като вече са инвестирани над 2 милиарда лева в нея, а и са направени предпроектните проучвания.

"Ако има средства - например тази година за един малък модулен реактор от 100 MW, догодина може да има средства за още 100 MW, и така модулите да се подреждат един до друг, докато покрият нуждите на страната", очерта възможен сценарий той.

Какво представляват малките модулни реактори (SMR)

"Малките модулни реактори всъщност са реактори с мощност между 3 и 500 MW. Двата реактора, които са в АЕЦ "Козлодуй" в момента, са по 1 GW", обясни гостът.

Той подчерта, че малки модулни реактори съществуват от доста години в света. Те се свързват най-вече с ядрените подводници, тоест използвани са от военните и от ядрените сили в световен мащаб.

През последните години темата за малките модулни реактори обаче стана доста актуална. "Основният проблем тук е тяхната сигурност - говорим за ядрена сигурност. Например, дали един малък модулен реактор може да бъде инсталиран в сграда като тази, в която се намираме в момента, или в някой университет като УНСС, или в някое предприятие", заяви проф. Спасов.

"Повечето хора си представят, че малкият модулен реактор е преносим и би могъл да бъде използван навсякъде, но всъщност това не е така. От гледна точка на ядрената сигурност и безопасност той може да бъде обект на атака от терористи, които да го използват за терористични цели. Така че не е възможно малък модулен реактор да бъде инсталиран навсякъде", допълни той

Много важен аспект по отношение на подобни проекти е общественото мнение, смята експертът. "Например, такава би могла да бъде направена и в град София. ТЕЦ София има проблеми, тя е ангажирана с отоплението на града, и един малък модулен реактор би могъл да подпомага този процес.

Но тук възниква въпросът за т.нар. public acceptance - дали обществото в София би приело в центъра на града да има малък модулен ядрен реактор", коментира още той.

В какви сфери може да е полезен подобен проект

Малките модулни реактори, оказва се, не са толкова лесни за реализация, но за сметка на това могат да донесат ползи в различни посоки.

Първо, за балансиране на електропреносната мрежа.

"Виждаме, че тази година имаше 3 инцидента, свързани с колапс на електропреносната мрежа. Това се случи в Испания, Португалия и в нашата съседка Северна Македония. Т. е. един SMR може да играе ролята на балансираща мощност", коментира Светослав Спасов.

Големият ядрен реактор (като тези в АЕЦ "Козлодуй") има определено технологично време за изключване и включване - изисква се седмица или повече, посочи гостът. "Докато малкият модулен реактор може да се изключва и включва почти моментално, както лампите в това студио. Когато има пик на соларните мощности, SMR може да "обира" този пик", заяви в студиото той.

SMR-тата могат да са полезни и за балансиране на мрежата и за съхранение на енергия, освен това малкият модулен реактор може да се използва за производство на зелен водород.

"Знаете, че това е стратегическа посока за бъдещето на ЕС и за производството му е необходима много електроенергия. Малкият модулен реактор може да осигури тази енергия", категоричен бе експертът и допълни, че има и друго възможно приложение - при обезсоляването на морска вода.

"Виждаме, че климатът в България се променя - от умерен става почти субтропичен. На много места вече виждаме палми и маслинови дръвчета. Климатът на Гърция постепенно навлиза у нас.

Но с това идва и обезводняването — много язовири са празни, много градове остават без вода, земеделските производители нямат с какво да напояват. Управлението приоритизира питейната вода, а не напояването.

В този смисъл, ако се използва малък модулен реактор за обезсоляване - процес, който също изисква много електроенергия, морската вода може да се превърне в ресурс за къпане, напояване и да реши огромен проблем на България", разкри проф. Спасов.

Трансграничен проект в региона

Ръководителят на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност коментира и потенциален трансграничен проект в областта. Той може да бъде реализиран в Белене, но за него да "поканим и нашите съседи като Гърция, Северна Македония, Сърбия, Албания, които нямат ядрени мощности.

Техните общества не са съгласни да имат ядрени централи, но при нас обществото приема тази инвестиция, която е направена за първи път преди повече от 50 години. Имаме обществено приемане на производството на такава електроенергия.

Тези държави имат нужда от балансиращи мощности и биха могли да участват в един по-голям балкански проект, базиран в Белене. Така могат да бъдат решени проблемите, произтичащи от големите соларни инвестиции в собствените им държави", категоричен бе той.

