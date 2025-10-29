Администрацията на Доналд Тръмп финализира сделка на стойност най-малко $80 милиарда с Westinghouse Electric, един от водещите разработчици на ядрени технологии в света. Споразумението предвижда изграждането на нови реактори от типа AP1000 в Съединените щати - избрана за новите мощности на 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй.
Целта на подписаното споразумение с Brookfield Asset Management и Cameco, съвместни собственици на Westinghouse, е възраждането на ядрената енергетика като стратегически източник за индустрията и технологичния сектор.
Проектът ще бъде подкрепен финансово от Япония, която се ангажира да инвестира $100 милиарда долара в изграждането на реакторите чрез японски изпълнители, съобщава информационен лист на японското правителство. Средствата ще бъдат насочени към проекти на Westinghouse, построени на територията на САЩ.
Данъкоплатците печелят
Според документацията, американските данъкоплатци ще имат право на 20% от възвръщаемостта на компанията, след като Westinghouse надхвърли печалба от $17,5 милиарда. Ако оценката на компанията премине границата от $30 милиарда, правителството на САЩ може да изиска публично предлагане на акциите й и да придобие 20% дял от капитала.
"Това историческо партньорство с водещата ядрена компания на Америка ще помогне за реализирането на визията на президента Тръмп за пълноценно енергизиране на страната и укрепване на позициите й в надпреварата за изкуствен интелект", заяви министърът на енергетиката Крис Райт.
Лош опит в миналото
Последните реактори AP1000, построени в щата Джорджия, струваха почти 2 пъти повече от първоначално предвиденото и завършиха със 7 години закъснение, като надвишиха бюджета със $17 милиарда, припомня The Washington Post. Такива превишавания и забавяния са чести в големите ядрени проекти, предупреждават анализатори.
Въпреки рисковете, администрацията вижда в ядрената енергия ключов фактор за поддържането на бъдещия растеж на индустрията на изкуствения интелект. Всеки нов реактор може да захрани над 800 000 домакинства - енергия, която може да бъде пренасочена към центрове за данни, чиято консумация расте експоненциално.
80-милиардната сделка е част от по-големия план на президента Тръмп, който цели възраждането на ядрената индустрия и изграждането на поне 10 нови реактора в Съединените щати.