Най-големият западен производител на ядрено гориво британско-холандско-германският консорциум Urenco обяви, че ще удвои мащаба на планираното разширяване на съоръжението си за обогатяване на уран в Алмело, Нидерландия. Това е част от стратегията за укрепване на западната верига за доставки в опит да се компенсират количествата, идващи от лидера на световния пазар руската Росатом, пише Bloomberg.

Компанията ще изгради втори етап на разширение, включващ нова зала с капацитет от приблизително 750 000 SWU (единица, използвана за измерване на услугите за обогатяване на уран). Това ще добави към вече започнатия проект от декември 2023-та, който предвижда още 750 000 SWU.

Общо двете разширения ще осигурят допълнителни 1,5 милиона SWU. Това е еквивалент на годишните нужди от гориво на над 10 ядрени реактора, показват данни на Bloomberg.

Първият етап на проекта се очаква да влезе в експлоатация през 2027 г., а вторият - до 2030 г.

"Това решение демонстрира постоянния ангажимент на Urenco да подкрепя стабилна и надеждна западна верига за доставки на ядрено гориво", заяви Ад Лутер, управляващ директор на Urenco Almelo. По думите му проектът е най-мащабното разширение, предприемано досега от компанията, и ще гарантира дългосрочна заетост в региона.

Urenco вече е ангажирала общо 2,5 милиона SWU нов капацитет за обогатяване в глобален мащаб, като първите две каскади от центрофуги вече работят в Юнис, Ню Мексико.

Компанията подчертава, че разширението е част от по-широка програма, обхващаща съоръженията й в Алмело, Гронау (Германия) и Кейпънхърст (Великобритания).

Решението идва на фона на засиления натиск върху европейските и американските енергийни компании да намалят зависимостта си от руски обогатен уран в съответствие с плана REPowerEU на Европейския съюз.