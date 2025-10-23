Най-голямата енергийна компания на Япония, JERA, обяви за постигане на споразумение за придобиване на целия дял на компаниите Williams и GEP Haynesville II в газовия проект South Mansfield, разположен в Западната част на американския щат Луизиана.

Сделката, осъществена чрез дъщерната компания JERA Americas, се оценява на около 1,5 милиарда долара. Тя предвижда и допълнителни инвестиции, насочени към удвояване на производството - от сегашните 500 милиона стандартни кубически фута на ден, до 1 милиард. Бизнес активът включва и множество неразработени находища, което, както смятат от компанията, създава значителен потенциал за растеж.

"Проектът има значителна стратегическа стойност поради стабилното си производство, доказаните запаси, развитата транспортна инфраструктура и близостта до центрове за производство на втечнен природен газ (LNG), както и центрове за данни на брега на Мексиканския залив", се отбелязва в съобщението на японската компания, цитирано от Прайм.

Сделката ще бъде завършена изцяло след получаване на съответните разрешения от регулаторните органи в САЩ.

Според JERA, сделката ще засили позициите й в световната верига за доставки на енергоносители, както и ще укрепи позицията ѝ в САЩ. Освен това, тя ще допринесе за диверсификацията на веригите за доставки на LNG и ще намали рисковете на енергийния пазар.

Напоследък японската JERA активно разширява присъствието си в САЩ - компанията подписа най-големия в историята си договор за закупуване на американски втечнен природен газ (LNG) - 5,5 милиона тона годишно за период от 20 години. Също така, реализира проекта Blue Point за производство на нисковъглероден амоняк.