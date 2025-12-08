Изследователи и производители на чипове се надпреварват да комерсиализират т.нар невроморфни процесори, които имитират невронната архитектура на човешкия мозък и обещават да намалят енергопотреблението на системите за изкуствен интелект до 1000 пъти в сравнение с конвенционалните чипове.

Това може да реши надвисналата криза от рязко нарастващите енергийни нужди на AI, отбелязва Interesting Engineering.

Дата центровете консумираха около 415 тераватчаса електричество глобално през 2024 г. и се очаква да надхвърлят 945 TWh до 2030 г., според Международната енергийна агенция.

Изкуственият интелект сам по себе си може да отговаря за над 20% от общия растеж на електропотреблението до 2030 г.

Нови изследвания показват още по-тревожна тенденция: разширени AI системи с възможности за разсъждаване консумират 100 пъти повече енергия от стандартните модели. Оптимизираната версия на модела R1 на DeepSeek консумира само 50 ватчаса при изключена симулация на разсъждаване, но цели 308 186 ватчаса при активирана функция - увеличение над 6000 пъти.

Време е за нова архитектура

За разлика от традиционните компютърни чипове, които разделят паметта и процесорните единици, изисквайки постоянно енергоемко пренасяне на данни, нервноморфните процесори интегрират двете функции на едно място. Този подход на "изчисления в паметта" имитира начина, по който работи човешкият мозък, където невроните едновременно съхраняват и обработват информация.

Чипът Loihi 2 на Intel демонстрира способността да извършва AI извод и оптимизация, използвайки 100 пъти по-малко енергия при скорости 50 пъти по-бързи от конвенционалните CPU и GPU системи. Чипът NorthPole на IBM се оказа 25 пъти по-енергийно ефективен и 22 пъти по-бърз от GPU V100 на NVIDIA при специфични задачи като разпознаване на изображения.

На 4 декември холандската компания Innatera обяви партньорство с британската консултантска фирма 42 Technology за ускоряване внедряването на невроморфните ѝ процесори в комерсиални продукти. Сътрудничеството цели интегриране на вдъхновения от мозъка чип Pulsar, който обработва сензорни данни за по-малко от един миливат.

Пазарът на невроморфни изчисления, оценен на 4,89 милиарда долара през 2025 г., се прогнозира да достигне 76,18 милиарда долара до 2035 г. с годишен ръст от 31,6%. BrainChip лансира своя невроморген процесор Akida през януари, а Sandia National Laboratories внедриха мащабната система SpiNNaker2 през август.