Китайският стартъп Moonshot AI, подкрепен от Alibaba, разтърси света на изкуствения интелект с новия си модел Kimi K2 Thinking. Пусната свободно под модифициран MIT лиценз, тази система с отворен код не просто се доближи, а даже изпревари водещите платени модели на OpenAI, Anthropic и xAI в ключови тестове за разсъждения, програмиране и автономни действия.

Разработчиците могат да достъпят модела чрез platform.moonshot.ai, kimi.com и Hugging Face, където са публикувани тежестите и кодът.

Технически спецификации и постижения

K2 Thinking е Mixture-of-Experts архитектура с 1 трилион параметъра, от които 32 милиарда се активират при всяка инференция. Моделът постигна революционни за open source резултати: 44.9% на Humanity's Last Exam, 60.2% на BrowseComp (срещу 54.9% за GPT-5 и едва 24.1% за Claude 4.5), 71.3% на SWE-Bench Verified и 83.1% на LiveCodeBench v6.

Китай е в AI офанзива, водена от DeepSeek

Китай е в AI офанзива, водена от DeepSeek

Как ще се отрази изкуственият интелект на икономиката на страната

Тези резултати го поставят над GPT-5 в разсъжденията и го доближават в математическите задачи, изпреварвайки дори предишния лидер сред отворените модели MiniMax-M2, който постигна 44.0% на BrowseComp и 69.4% на SWE-Bench преди по-малко от две седмици.

Автономни възможности и ефективност

Определящата характеристика е способността за автономно използване на 200-300 последователни инструмента без човешка намеса. Моделът запазва последователността при сложни многостъпкови задачи.

Демонстрационен работен поток показва как K2 Thinking самостоятелно събира новини, анализира информация и оформя структурирани доклади. Моделът поддържа 256k токена контекстен прозорец и INT4 квантизация, удвояващи скоростта без загуба на точност.

Икономическа достъпност и лиценз

Лицензът позволява пълна търговска употреба с едно условие: при над 100 милиона потребители месечно или приходи над $20 милиона, се изисква видимо споменаване на "Kimi K2".

Икономическият модел е много агресивен - $0.15/1M токена (cache hit), $0.60/1M (cache miss) и $2.50/1M изход, десетки пъти по-евтино от GPT-5 ($1.25 вход/$10 изход).

Цената за обучение е едва $4.6 милиона, за разлика от милиардите на OpenAI и дори под $5.6 милиона на DeepSeek V3.

Играта се променя. Отново

Това постижение идва в момент на засилващи се опасения за финансова устойчивост на AI гигантите. Финансовият директор на OpenAI наскоро предизвика спорове с коментари за евентуална държавна подкрепа за $1,4 трилион инвестиции.

В същото време компании като Airbnb вече публично признават, че използват китайски отворени алтернативи като Qwen.

Ограниченията за чипове не спират китайския прогрес - DeepSeek показа ефективно обучение за $5,6 милиона, а Moonshot вече подобрява този резултат.

Приключи ли ефектът "DeepSeek" върху щатските пазари?

Приключи ли ефектът "DeepSeek" върху щатските пазари?

Надпревара за харчене на AI

Когато DeepSeek за първи път показаха, че могат да постигат "американски" резултати с минимална част от американските бюджети, пазарът се срина и бяха нужни доста време, заплахи за забрана на технологията и маркетингови трикове от големите играчи, за да се успокоят инвеститорите.

В края на миналата седмица пазарите отново настръхнаха и започна да се чува - и то не съвсем като шепот, думата "Балон".