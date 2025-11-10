Китайският стартъп Moonshot AI, подкрепен от Alibaba, разтърси света на изкуствения интелект с новия си модел Kimi K2 Thinking. Пусната свободно под модифициран MIT лиценз, тази система с отворен код не просто се доближи, а даже изпревари водещите платени модели на OpenAI, Anthropic и xAI в ключови тестове за разсъждения, програмиране и автономни действия.

Разработчиците могат да достъпят модела чрез platform.moonshot.ai, kimi.com и Hugging Face, където са публикувани тежестите и кодът.

Технически спецификации и постижения

K2 Thinking е Mixture-of-Experts архитектура с 1 трилион параметъра, от които 32 милиарда се активират при всяка инференция. Моделът постигна революционни за open source резултати: 44.9% на Humanity's Last Exam, 60.2% на BrowseComp (срещу 54.9% за GPT-5 и едва 24.1% за Claude 4.5), 71.3% на SWE-Bench Verified и 83.1% на LiveCodeBench v6.

Тези резултати го поставят над GPT-5 в разсъжденията и го доближават в математическите задачи, изпреварвайки дори предишния лидер сред отворените модели MiniMax-M2, който постигна 44.0% на BrowseComp и 69.4% на SWE-Bench преди по-малко от две седмици.

Автономни възможности и ефективност

Определящата характеристика е способността за автономно използване на 200-300 последователни инструмента без човешка намеса. Моделът запазва последователността при сложни многостъпкови задачи.

Демонстрационен работен поток показва как K2 Thinking самостоятелно събира новини, анализира информация и оформя структурирани доклади. Моделът поддържа 256k токена контекстен прозорец и INT4 квантизация, удвояващи скоростта без загуба на точност.

Икономическа достъпност и лиценз

Лицензът позволява пълна търговска употреба с едно условие: при над 100 милиона потребители месечно или приходи над $20 милиона, се изисква видимо споменаване на "Kimi K2".

Икономическият модел е много агресивен - $0.15/1M токена (cache hit), $0.60/1M (cache miss) и $2.50/1M изход, десетки пъти по-евтино от GPT-5 ($1.25 вход/$10 изход).

Цената за обучение е едва $4.6 милиона, за разлика от милиардите на OpenAI и дори под $5.6 милиона на DeepSeek V3.

Играта се променя. Отново

Това постижение идва в момент на засилващи се опасения за финансова устойчивост на AI гигантите. Финансовият директор на OpenAI наскоро предизвика спорове с коментари за евентуална държавна подкрепа за $1,4 трилион инвестиции.

В същото време компании като Airbnb вече публично признават, че използват китайски отворени алтернативи като Qwen.

Ограниченията за чипове не спират китайския прогрес - DeepSeek показа ефективно обучение за $5,6 милиона, а Moonshot вече подобрява този резултат.

Когато DeepSeek за първи път показаха, че могат да постигат "американски" резултати с минимална част от американските бюджети, пазарът се срина и бяха нужни доста време, заплахи за забрана на технологията и маркетингови трикове от големите играчи, за да се успокоят инвеститорите.

В края на миналата седмица пазарите отново настръхнаха и започна да се чува - и то не съвсем като шепот, думата "Балон".