Пълното въздействие на DeepSeek все още не е отразено в акциите на САЩ, според анализатора Дон Таунсуик от Conning. DeepSeek изуми Wall Street по-рано този месец с пускането на новия си чатбот.

Разклоненията на китайския стартъп DeepSeek, с обещанието му за предоставяне на по-евтини, по-енергийно ефективни алтернативи за използване на изкуствен интелект, все още не са напълно отразени в акциите на САЩ. Това е мисленето на Дон Таунсуик, директор по капиталовите стратегии в Conning Asset Management, който управлява активи на стойност 170 милиарда долара.

"Ако се окаже, че е малко по-недостатъчно, малко по-малко валидно от това, което хората казват сега, акциите на "Великолепната седморка" ще се облагодетелстват", каза Таунуик пред MarketWatch.

От друга страна, ако DeepSeek в крайна сметка предостави по-евтин път напред, "Мисля, че ще бъде много по-лесно за типичните компании да използват по-лесно ИИ в своя бизнес", твърди още той.

При този сценарий Таунсуик вижда ползи от DeepSeek, които биха могли да увеличат печалбите за по-широка комбинация от компании извън сегашните AI тежки компании, чрез по-голяма ефективност и производителност от по-евтини AI решения.

Надпревара за харчене на AI

Когато чатботът на DeepSeek стартира по-рано този месец в САЩ, той шокира Уолстрийт, предизвиквайки историческо еднодневно изтриване на $600 милиарда за разработчика на AI чипове Nvidia Corp.

Той също така постави под микроскоп огромните суми, обещани за AI инфраструктура от мегакапиталовите технологични компании в САЩ. Вместо да отстъпи, надпреварата в разходите в САЩ се засили.

Главният изпълнителен директор на Meta Platform Зукърбърг говори преди седмица за харченето на "стотици милиарди долари" за AI инфраструктура през следващите години, след като обеща 60 до 65 милиарда долара за усилията тази година.

Източник: iStock

Седмица по-късно, Alphabet Inc. прогнозира 75 милиарда долара капиталови разходи през 2025 г., по-голяма цифра от очакванията на Уолстрийт. Microsoft Inc. заяви, че разходите му за облак и AI са нараснали с 95% през второто фискално тримесечие до 22,6 милиарда долара.

"Разходите за каквото и да било за AI кара пазара да мисли: "Боже, колко още трябва да се направи, преди да видим намаляване на капиталовите разходи, вместо да се увеличават с огромни суми?", каза Робърт Павлик, старши портфолио мениджър в Dakota Wealth Management. "Кога достатъчно е достатъчно?"

Новите ангажименти за разходи за AI помогнаха за повишаване на акциите на Nvidia, след рязкото им отстъпление, докато спадът за Tesla Inc. Apple Inc. и Amazon.com Inc. биха могли да предизвикат опасения относно търговската война на президента Доналд Тръмп.

Тази седмица Китай видя, че САЩ наложи нови 10% мита, докато Канада и Мексико видяха, че Тръмп заплаши, но отложи 25% мита с месец.

Наваксване с "Mag Seven"

Въпреки строгия контрол сега върху акциите на AI, има също подновен фокус от страна на инвеститорите върху други области на пазара.

"Имаше известна ротация", каза Гарет Мелсън, портфолио стратег в Natixis Investment Managers, отбелязвайки, че докато технологиите са били под натиск, дефанзивните и чувствителните към лихвите части на пазара печелят. "Това беше името на играта тази година."

Таунсуик от Conning, все още вижда причина за предпазливост. От една страна, темпът на растеж на печалбите от "Великолепната седморка" намалява през последните тримесечия, особено след като групата достигна 61% годишен процент през четвъртото тримесечие на 2023 г.

"Това беше високо ниво", според Таунуик, добавяйки, че бъдещите очаквания са процентът по-близо до 16% до 18% за края на тази година. "Това все още е доста добър растеж", каза той.

Но това също би доближило групата до приблизително 12% до 13% годишен темп на растеж, очакван за останалите компании в индекса S&P 500, потенциално правейки високите оценки на "Великолепната седморка" по-трудни за оправдаване.

Мелсън от Natixis все още вижда положителни знаци за акциите при скорошно купуване на спад.

"Най-изненадващата част от последните няколко седмици, предвид новините около DeepSeek и шоковете на търговския фронт, е фактът, че акциите все още бяха близо до най-високите си стойности за всички времена", каза Мелсън. "Тук все още има доста устойчив пазар."

Армия от индивидуални инвеститори дебнат да купуват спада

Неочаквано голяма група инвеститори на дребно налагат тежестта си на Уолстрийт, държайки настрана момента на купуване, за който по-големите инвеститори жадуват.

Това е според базирания във Флорида тактически стратег на Goldman Sachs, Скот Рубнър, който каза на клиентите в бележка в сряда, че "рекордната армия на дребно... е нова".

"Има конкуренция за алфа при спад на пазара и индивидуалните инвеститори натискат институционалните, като се има предвид ралито и невъзможността да се пробият по-ниски спот цени на акциите", каза той. Алфата на спад се отнася до прекомерна възвръщаемост, която може да дойде от голямо оттегляне на акциите. Примери за институционални пари включват взаимни фондове, хедж фондове, банки и пенсионни фондове.

Фурорът около DeepSeek предизвика спад от 1,5% за S&P 500 и спад от 3% за Nasdaq Composite в понеделник, след като тази новина излезе, но данните показват, че инвеститорите на дребно са купили тези отстъпления.

Съобщенията за митата на президента Доналд Тръмп в началото на тази седмица първоначално предизвикаха загуби, но индексите завършиха над най-ниските си нива и трите са нагоре за седмицата и остават положителни за годината.

Рубнер обясни, че техният набор от данни, проследяващ дисбалансите на покупките на дребно - когато повече инвеститори купуват, отколкото продават акции - показва рекорден дисбаланс от $5,03 милиарда на 17 януари. Това е най-големият от 2019 г., когато започнаха да проследяват това и включва периода на COVID.

Вторият най-голям дисбаланс на дребно беше в понеделник, от 4,89 милиарда долара, като петият най-голям в техния набор от данни се случи във вторник, от 4,23 милиарда долара.

Така че фактът, че четири от тях се случиха през последните две седмици, показа, че тези животински духове са живи и здрави за инвеститорите на дребно, които се възползваха от възможността да купуват акции, докато пазарите падаха, дори ако спадовете не бяха масивни.

Рубнер каза, че акциите, които са видяли най-големите дисбаланси между купувачи и продавачи, също са "най-важни за изграждането на индекса" - Nvidia и Tesla.

И не само търсенето от инвеститорите на дребно осигурява попътен вятър за акциите, но и масивните корпоративни обратно изкупувания влизат в действие, каза Рубнер. "Изчисляваме, че 60% от компаниите от S&P 500 ще имат отворен прозорец за обратно изкупуване, започващ в петък. Тази динамика на търсенето се активира с пълна сила следващата седмица", каза той.

Когато компаниите изкупуват обратно собствения си капитал, това повишава търсенето и може да тласне акциите нагоре. И 2025 г. се очертава като година на хитове, казва Рубнер, като корпоративните търговци на Goldman изчисляват, че през 2025 г. компаниите от S&P 500 и Russell 3000 ще изкупи обратно акции на стойност $1,16 трилиона.

Той добави, че с 250 дни на търговия през 2025 г. това означава обратно изкупуване на стойност 4,64 милиарда долара средно на ден.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на международните пазари.